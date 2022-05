Jälkisammutustyöt päättyivät puoliltapäivin.

Helsinki

Jyväskylän Rautpohjassa Valmetin tehdasrakennuksessa riehuneen tulipalon jälkisammutustyöt on saatu tänään päätökseen puolenpäivän aikaan, kerrotaan Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Vielä lauantai-iltana paikalla oli parikymmentä pelastuslaitoksen yksikköä. Palo sai alkunsa konehallissa sattuneesta laitevahingosta.

”Silminnäkijöiden mukaan telan testauksessa telan laakeri vaurioitui, ja kuumenemisen seurauksena öljy syttyi palamaan”, kertoo Valmetin paperit-liiketoimintalinjan johtaja Jari Vähäpesola STT:lle.

Toiminta voi pian jatkua osassa tehdasta

Yhtiö arvioi tulipalon vaikutuksia tehdasalueelle, liiketoiminnan jatkuvuudelle ja asiakastoimituksiin, kun tapahtuma täysi laajuus on tiedossa.

”Vaikutuksia on hyvin vaikea arvioida, koska emme ole päässeet tutkimaan tarkemmin vaurioita. Tämä tulee vaikuttamaan paperikoneen erikoistelatuotantoon. Koko tehdashan ei ole vaurioitunut, mutta vielä en osaa voiko tuotantoa jatkaa maanantaina. Se on selvä, että osa tehtaasta on siinä kunnossa, että lähiaikoina pystymme jatkamaan toimintaa”, Vähäpesola sanoi.

”Keskustelemme tänään siitä”, millaisella henkilömäärällä tullaan huomenna töihin.

Tulipalon aikana savu levisi Rautpohjan ja Hippoksen alueella niin sankkana, että alueen asukkaita neuvottiin vaaratiedotteessa pysyttelemään sisällä.