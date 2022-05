Lintilä: Fennovoiman ydinvoimalahankkeen jatkamiselle läntisen toimijan kanssa ei ole kovin helppoa tietä

Elinkeinoministerin mukaan hankkeessa palataan tietyllä tavalla lähtöruutuun.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi maanantaina, että ydinvoimalalle varatun alueen tulevaisuutta on vaikea ennakoida. Lintilä kuvattiin Helsingissä 7. huhtikuuta.

STT

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ei näe kovin helppoa tietä siihen, että Pyhäjoella ydinvoimalan rakentamista jatkettaisiin suoraan läntisen toimijan kanssa.

Fennovoima tiedotti maanantaina purkaneensa venäläisen ydinvoimayhtiön Rosatomin kanssa solmitun Hanhikivi 1 -ydinvoimalan laitostoimitus­sopimuksen. Fennovoima kertoi syiksi muun muassa hankkeen merkittävät viivästykset, yhtiön kyvyttömyyden toteuttaa hanke ja Ukrainan sodan aiheuttamat riskit.

Lintilä muistutti maanantaina illalla, että eduskunnalta haetussa periaateluvassa oli määritelty, että ydinvoimala toteutetaan Rosatomin tekniikalla.

”Nyt omistajat sanovat, siis suurin osa omistajista, että tämä Rosatomin tekniikka jää tyhjään tilaan, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että sillä tekniikalla ei tulla tätä hanketta jatkamaan”, Lintilä sanoi. ”Käytännössä tämä periaatelupa raukeaa sitten siinä kohti.”

Tulevaisuutta vaikea ennakoida

Lintilä kuvailee, että hankkeessa palataan tietyllä tavalla lähtöruutuun. Hän arvioi, että ydinvoimalalle varatun alueen tulevaisuutta on vaikea ennakoida. Lintilä pohtii, että kiinnostava mahdollisuus voisi olla esimerkiksi sellainen hanke, jossa ydinvoimalan kylkeen tulisi vetytuotantoa.

”Mutta se on omistajan asia. Nyt pitää koko ajan muistaa, että valtio ei ole tässä millään tavalla omistajana”, Lintilä sanoi.

Lintilä kommentoi jo aiemmin maanantaina Twitterissä, että Fennovoiman päätös lopettaa yhteistyö Rosatomin kanssa on selkeä ja ratkaisuun on syytä olla tyytyväinen. Lintilä ei halunnut maanantaina illalla arvioida, seuraako Fennovoiman päätöksestä jonkinlaisia korvausvaatimuksia.

”Kyllähän jos suurena omistajana on yhtiö, joka on väkivaltaisesti rikkonut kaikki kansainväliset ydinvoimasopimukset ottamalla vieraan vallan ydinvoimalan haltuun, niin kyllä se aika mahdoton tilanne on ollut tuossakin”, Lintilä sanoi.

Rosatomin Suomeen rekisteröity tytäryhtiö RAOS Voima omistaa 34 prosenttia Fennovoimasta.