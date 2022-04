Presidentti Niinistö ja Jenni Haukio kiittävät sotien veteraaneja

Veteraanipäivän pääjuhlaa vietetään keskiviikkona Lappeenrannassa.

Sauli Niinistö on tällä hetkellä sairaalahoidossa koronaoireiden vuoksi.

”Veteraanien uhraukset eivät unohdu. Hyvää kansallista veteraanipäivää.”

Näin twiittasi tasavallan presidentti Sauli Niinistö keskiviikkona sairaalasta, jonne hän hakeutui tiistaina tutkimuksiin pitkittyneiden koronaoireiden vuoksi.

Veteraanipäivä ajoittuu tänä vuonna sodan keskelle Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Presidenttiparin mukaan päättäjien vastuulla on tehdä turvallisuutta vahvistavia ratkaisuja, ja kaikkien yhteisellä vastuulla on rakentaa entistäkin kestävämpää yhteiskuntaa.

”Sotien jälkeiset sukupolvet saivat rakentaa Suomea vakaissa oloissa. Nyt kriisin koetellessa Eurooppaa on meidän kaikkien yhteinen tehtävämme huolehtia päättäväisesti Suomen turvallisuudesta. Päättäjien vastuulla on tehdä turvallisuutta vahvistavia ratkaisuja, mutta on meidän kaikkien yhteinen vastuumme rakentaa yhdessä entistäkin kestävämpää yhteiskuntaa”, tiedotteessa sanotaan.

Veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestetään tänä vuonna Lappeenrannassa.

Valtioneuvoston tervehdyksen juhlassa esittää pääministeri Sanna Marin (sd.) ja Puolustusvoimien tervehdyksen kenraali Timo Kivinen.

Presidentti Niinistö ei osallistu juhlaan, sillä hänellä on todettu koronatartunta.