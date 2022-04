Pääkäsittely moottoripyöräjengi Cannonballin lakkauttamisesta alkaa

Syyttäjät katsovat, että Cannonballin päätarkoituksena on rikosten tekeminen. Cannonball sanoo, ettei se eroa toiminnaltaan muista moottoripyörä­kerhoista.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa alkaa keskiviikkona pääkäsittely moottoripyöräjengi Cannonballin lakkauttamisesta.

Cannonballin ja sen alayhdistyksen Squad 32:n lakkauttamista vaativat syyttäjät. Heidän mukaansa Cannonball on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen. Cannonballin edustajat kiistävät väitteen ja sanovat, ettei ryhmä eroa toiminnaltaan muista moottoripyöräkerhoista.

Syyttäjät olivat myös vaatineet Cannonballin ja Squad 32:n asettamista väliaikaiseen toimintakieltoon. Oikeuden mukaan ratkaisua toimintakiellosta ei anneta ennen pääkäsittelyä.

Perustettu vuonna 1991, osastoja myös ulkomailla

Keskusrikospoliisin (krp) mukaan Cannonball on vuonna 1991 Helsingissä perustettu moottoripyöräjengi, joka on sittemmin laajentunut valtakunnalliseksi. Suomen lisäksi sillä on osastot Virossa ja Thaimaassa.

Syyttäjät sanovat, että Cannonball toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja ja on yhdistyslaissa tarkoitettu kielletty yhdistys.

”Cannonballin toiminnan tarkoituksena on rikollisin keinoin – erityisesti huumausaine- ja ryöstö/kiristysrikoksilla – hankkia taloudellista hyötyä. Rikollinen toiminta on ollut jatkuvaa ja pitkäaikaista”, syyttäjien lakkauttamiskanteessa kirjoitetaan.

Syyttäjien mukaan Cannonball ja sen jäsenet myös varustautuvat jatkuvasti ampuma-aseilla, mistä kertovat lukuisat takavarikot ja tuomiot aserikoksista.

Cannonball vaatii lakkauttamiskanteen hylkäämistä ja sanoo, ettei se ole yhdistyslaissa tarkoitettu kielletty yhdistys, vaan moottoripyöräkerho, jonka lähes 200 jäsenestä suurella osalla ei ole rikosrekisteriä.

Vastauksessa kiistetään myös, että Cannonball olisi varustautunut aseellisesti.

”Kantajan kanteessaan nimeämät tuomioistuinratkaisut koskevat yksittäisiä henkilöitä. Ratkaisujen osalta on tärkeää huomata myös se, että mitään liityntää CMC:hen ei olla pystytty osoittamaan kuin murto-osassa tapauksista”, vastauksessa kirjoitetaan.

Aiemmin lakkautettiin Pohjoismainen vastarintaliike ja United Brotherhood

Suomessa yhdistyksen lakkauttaminen on erittäin harvinaista, mutta viime vuosilta siitä on pari esimerkkiä.

Syksyllä 2020 korkein oikeus (KKO) määräsi uusnatsijärjestön Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkautetuksi.

Viime kuussa puolestaan tuli lainvoimaiseksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätös rikollisryhmä United Brotherhoodin (UB) lakkauttamisesta. UB:n johtajaksi katsottu Tero Holopainen valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa. Hovioikeuden päätökseen olisi vielä voinut hakea valituslupaa KKO:sta, mutta näin ei tapahtunut.

Käräjäoikeuden mukaan UB ja sen alaisuudessa toiminut Bad Union (BU) olivat järjestäytyneet vakavien rikosten tekemiseksi. Niiden lakkauttamista vaativat syyttäjä ja Poliisihallitus.