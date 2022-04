Yhteinen Nato-vauhti Ruotsin kanssa antaisi laumasuojaa, sanoo Tampereella vieraillut Petteri Orpo: ”Suomen kansa on ollut Natossa jo monta viikkoa”

Suomessa on puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi nousevan Petteri Orvon mukaan harvoin oltu mistään yhtä yksituumaisia kuin Nato-jäsenyydestä.

Aamulehti

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on nousemassa tiistaina virallisesti puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Puolustusvaliokunnalla on Orvon mielestä iso rooli, kun suomalainen keskustelu Nato-jäsenyydestä käy kuumana.

”Halusin tämän tehtävän Nato-prosessin ajaksi itselleni, sillä haluamme myös puolueena viestiä, että tämä on isänmaalle ja meille iso asia.”

Suomi voisi Orvon mukaan olla valmis päättämään Nato-jäsenyydestä toukokuussa.

Orpo vieraili maanantaina Tampereella Pirkanmaan kokoomuksen Rauhaa rajalle -keskustelutilaisuudessa.

Orpo palasi juuri Yhdysvalloista. Hän kävi Washingtonissa Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin kanssa keskusteluja yhdysvaltalaisten poliitikkojen ja asiantuntijoiden kanssa.

Suomen pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa ei ole Orvon mukaan erityinen huolenaihe Nato-maille. Orvon mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on luvannut, että Nato puolustaa jokaista senttiä Natosta.

Kriittisimmät vaiheet alkavat Orvon mukaan siitä hetkestä, jos Suomi päättää jättää hakemuksen. Orvon mielestä on varmaa, että tuolloin Venäjä pyrkisi jollain tavalla vaikuttamaan Suomeen. ”En usko suoraan sotilaallisen aggressioon, mutta kaikkea muuta mahdollista voi olla, ja niihin meidän pitää eduskunnassa varautua."

Oma ratkaisu

Suomen pitää Orvon mielestä tehdä ratkaisunsa omista lähtökohdistaan. Hänen mielestään olisi silti parempi, jos Ruotsin kanta jäsenyyteen olisi valmis suunnilleen samoilla hetkillä Suomen kanssa.

”Jos olemme Ruotsin kanssa molemmat hakijoita, se tuo laumasuojaa. Uskon, että Nato-maille on hieno asia, jos me molemmat olemme tulossa.”

Nato-jäsenyys on Orvon mielestä ainoa ratkaisu, jolla pystytään takaamaan Suomen turvallisuus ja itsenäisyys. Orvon mielestä niin kansalaiset, eduskunta ja valtionjohto ovat nähneet, että Venäjään tai presidentti Vladimir Putiniin ei voi luottaa.

”Meillä ei ole paluuta siihen vanhaan malliin, joka perustuu Nato-kumppanuuteen, kahdenväliseen puolustusyhteistyöhön eri maiden kanssa ja dialogiin Venäjän kanssa.”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kuvassa keskellä) puhui Tampereella turvallisuuspoliittisessa keskustelutilaisuudessa Sisko ja sen veli -pubissa. Orvon lisäksi äänessä olivat entinen ilmavoimien komentaja, kenraaliluutnantti evp Heikki Lyytinen ja CMI:n varatoimitusjohtaja Hanna Klinge.

Laaja tuki

Nato-jäsenyydellä on Orvon mukaan jo laaja kansalaisten tuki. Eduskunnassa on hänen arvionsa mukaan enää kymmenkunta edustajaa, jotka ovat kertoneet kielteisen Nato-kantansa.

”Harvoin Suomessa on mitään asiaa, mistä oltaisiin näin yksituumaisia. Olen sanonut, että Suomen kansa on ollut Natossa jo monta viikkoa.”

Yhdysvalloista tuli Orvon mukaan viestiä, että hakuprosessin ajaksi on luvassa erilaista tukea. Esille nousi myös, että sotaharjoituksilla Nato-maiden kanssa voi saada Itämeren alueelle samalla aikaa eri maiden joukkoja.

Suomella on vahva puolustuskyky, joten Nato ei Orvon mielestä näe Suomea taakkana, vaan vetovoimaisena kumppanina.

Mikä? Eduskunta keskustelee Venäjän hyökkäys Ukrainaan pakotti Suomen miettimään uudelleen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa. Hallitus julkaisi 13. huhtikuuta Suomen uuden turvallisuuspoliittisen selonteon. Selonteko ei ota suoraan kantaa Nato-jäsenyyteen, mutta sen käsittelyn aikana eduskunta voi keskustella asiasta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on sanonut, että päätös mahdollisesta Naton jäsenyyden hakemisesta pitää tehdä kevään aikana. Esityksen Natoon hakemisesta tekisivät presidentti ja hallitus, jotka johtavat Suomen ulkopolitiikkaa. Valtionjohto haluaa kuitenkin ensin kuulla eduskunnan näkemyksen.

Uhka kaikille

Kansanedustaja Anna Kontula (vas.) kommentoi Helsingin Sanomissa, että Nato-jäsenyys saattaisi lisätä Suomeen vihamielisesti suhtautuvien maiden määrää.

Orpo on eri mieltä. Kontulan mielipide perustuu Orvon arvion mukaan Venäjän huonoon sotamenestyksen ja valtaviin tappioihin. ”Tämä pitää kääntää toisinpäin. Sitten kun Venäjä saa itsensä kuntoon, se voi jatkaa. Minusta Venäjä on nyt osoittanut, että se on uhka kaikille naapureilleen.”

Kansanedustaja Erkki Tuomiojan (sd.) sotapsykoosi-lausunnoissa näkyy Orvon mukaan Tuomiojan pitkäaikainen asenne Natoa ja Yhdysvaltoja kohtaan. ”Tämä on hänen ikiaikaista puhettaan rauha-aatteesta ja Natoa vastaan. Tietenkin on ongelmallista, kun hän puhuu ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana.”