Vihreät keskustelee Nato-kannastaan – eduskuntaryhmä otti jo myönteisen kannan

Vihreiden puoluevaltuuskunnan on määrä keskustella puolueen Nato-kannasta ja turvallisuuspoliittisesta linjasta lauantaina pidettävässä kokouksessaan.

”Vihreiden Nato-kanta on tähän asti ollut ikään kuin keltainen, ja nyt katsotaan, muuttuuko se täysin vihreäksi koko puolueen keskusteluissa”, puolueen vanhempainvapaalla oleva puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi Iltalehdelle päättyneellä viikolla.

Ohisalo on itse sanonut kannattavansa Nato-jäsenyyttä, samoin häntä puheenjohtajana sijaistava Iiris Suomela.

Vihreiden eduskuntaryhmä otti jo myönteisen kannan Nato-jäsenyyteen keskiviikkona turvallisuuspoliittisesta selonteosta käydyssä lähetekeskustelussa. Siinä kävi ilmi, että lähes kaikki puolueet joko tukevat Nato-jäsenyyttä tai vähintään jättävät oven auki sille.

Vihreiden lisäksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä on kertonut kannattavansa Nato-jäsenyyttä. Kokoomuksella ja Rkp:lla on jo vanhastaan myönteinen kanta. Keskusta on linjannut antavansa puoluejohdolle ja ministereilleen valtuutuksen tehdä kaikki tarvittavat ratkaisut.

Sdp:n on määrä linjata Nato-kannastaan puoluevaltuuston kokouksessa, joka järjestettäneen toukokuussa.

Haavisto Ylelle: Kynnys Nato-option käyttöön voi kasvaa valtavan suureksi, jos sitä ei tässä tilanteessa käytetä

Jos niin sanottua Nato-optiota ei käytetä tässä tilanteessa, niin kynnys sen käyttöön myöhemmin voi kasvaa valtavan suureksi, sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Ylen Ykkösaamun haastattelussa lauantaina.

Haaviston mukaan Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut dramaattisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Mitä pahempaa vielä pitäisi tapahtua, jotta Nato-option käyttöä ei ainakin harkittaisi, Haavisto kysyi.

Päivitys 23.4.2022 kello 11.14: Lisätty Haavistoa koskeva osuus.