S-Pankin ja Ålandsbankenin pankkitoiminnoissa havaittu häiriöitä

S-Pankin sähköisissä pankkitoiminnoissa on häiriöitä, pankki kertoo verkkosivuillaan ja Twitterissä.

S-Pankki tviittasi perjantaina aamupäivällä, että verkkopankissa ja S-mobiiliin kirjautumisessa havaituista häiriöistä, joiden takia kirjautuminen ei välttämättä onnistu. Lisäksi S-Pankki kertoi, että häiriön syytä selvitetään.

Myös Ålandsbankenilla asiakkailla on ollut perjantaina vaikeuksia käyttää pankkipalveluita. Ålandsbanken tiedottaa asiasta verkkosivuillaan: ”Meillä on tällä hetkellä teknisiä häiriöitä useissa palveluissamme. Vika on tunnistettu ja sitä korjataan parhaillaan, mutta se vie aikaa.”

Päivitys 22.4.2022 kello 12.05: Täydennetty Ålandsbankenia koskeva tieto.