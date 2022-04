Pro hylkäsi ict-alan sovintoesityksen – lakko alkaa maanantaina

Helsinki

Ammattiliitto Pro on hylännyt ict-alan toimihenkilöitä koskevan sovintoesityksen. Esitys olisi kelvannut työnantajapuolta edustavalle Palvelutyönantajille. Lakko on siten alkamassa tulevana maanantaina aamukuudelta. Ellei sopua synny sitä ennen, on lakon määrä kestää kaksi viikkoa.

Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoi, että sovintoesitys olisi lisännyt paikallista sopimista tarjoamatta tilalle mitään parannuksia. Muutoksilla olisi voinut olla toimihenkilöiden ansioita laskevia vaikutuksia. Inflaation kiihtyessä palkkaratkaisun pitäisi Malisen mukaan turvata erityisesti pienipalkkaisten ostovoima, mutta tämäkään tavoite ei toteutunut.

Ict-alan sopimuksen piirissä on noin 12 000 toimihenkilöä, ja se koskee teleoperaattoreita, verkonrakennusyhtiöitä ja alihankkijayrityksiä, joissa noudatetaan Pron ja Paltan välistä työehtosopimusta.

Palta pettyi Pron päätökseen ja olisi hyväksynyt sovintoesityksen. Paltan mukaan esitys ei sisältänyt kirjauksia, jotka olisivat heikentäneet toimihenkilöiden työehtoja.

”Toivomme sovittelun jatkuvan mahdollisimman nopeasti”, jotta lakko voitaisiin välttää, Paltan työmarkkinajohtaja Minna Ääri totesi tiedotteessa.