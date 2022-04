Tehyn toiminnanjohtaja ja Superin puheenjohtaja vastaavat Aamulehden kysymyksiin hoitajalakon perumisesta: ”Jos olisimme jatkaneet lakkoa, niin potilasturvallisuuslaki olisi tullut”

Hoitajalakko peruttiin, sillä liittojen mukaan valmistelussa oleva potilasturvallisuuslaki on käytännössä vienyt hoitajilta lakko-oikeuden.

Hoitajaliitot Tehy ja Super ilmoittivat tiistaina peruvansa suunnitellun hoitajalakkonsa, joka olisi alkanut seuraavana päivänä keskiviikkona.

Samassa yhteydessä liitot tiedottivat myös valmistelevansa tulevia, entistä järeämpiä työtaistelutoimenpiteitä, kuten joukkoirtisanoutumisia.

Aamulehti kysyi Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemeltä ja Superin puheenjohtaja Silja Paavolalta, miksi hoitajaliitot peruivat lakkonsa ja millaisia työtaistelutoimenpiteitä on vielä luvassa.

Kirvesniemi vastasi Aamulehdelle sähköpostitse.

Miksi lakon toinen vaihe päätettiin perua?

Kirvesniemi: ”Arvioimme, että lakko ei enää olisi ollut tehokas panostuskeino sovinnon aikaansaamiseksi, koska peruspalveluministeri Aki Lindénin toiminta ja pakkotyölakihanke on käytännössä vienyt hoitajilta lakko-oikeuden. Pakkotyölain uhka alkoi jo ennen ensimmäistäkään lakkopäivää. Ministerin asettuminen työantajan puolelle pakkotyölailla on lamaannuttanut sovitteluprosessin ja KT:n (Kuntatyönantajat) halukkuuden löytää ratkaisu. Työnantaja on näin ollen voinut rauhassa odottaa pakkotyölakia, eikä sen ole tarvinnut tosissaan edistää ratkaisun syntymistä.”

Paavola: ”Koska potilasturvallisuuslaki oli menossa eteenpäin. Se näkyi muun muassa siinä, että Oys ja Tays sekä Valvira alkoivat kertoa, että potilasturvallisuus alkaa nyt järkkymään. Jos olisimme jatkaneet lakkoa, niin potilasturvallisuuslaki olisi tullut.”

Haluttiinko lakon perumisella välttää potilasturvallisuuslain käyttöönotto?

Kirvesniemi: ”Lakko ei ole tavoitteemme, vaan sopimus. Arvioimme, että ministeri Lindénin toiminta ja pakkotyölakihanke on loukannut niin vakavasti hoitajien lakko-oikeutta ja antanut työnantajille vahvan viestin, ettei sovintoon ole kiirettä. Ministerin toiminta on poistanut lakon painostusvaikutuksen. Potilasturvallisuus ei vaarantunut ensimmäisen lakon aikana ja silti ministeri Lindén valmisteli ja julkaisi potilasturvallisuuslain.”

Paavola: ”Ei, vaan jos olisimme jatkaneet lakkoa, se olisi tullut. Miksi jatkaisimme lakkoa, kun tässä on ollut monta viikkoa aikaa tehdä neuvottelutyötä? Olisihan se aika tyhmää jatkaa lakkoa, jos lopputulemana olisi kuitenkin se, ettei kukaan neuvottele ja tehdään potilasturvallisuuslaki eli pakkotyölaki.”

Mitä ovat luvatut järeämmät työtaistelutoimet?

Kirvesniemi: ”Tehyn valtuusto kokoontuu käsittelemään asiaa lähiaikoina.”

Paavola: ”Katsomme sitä nyt rauhassa, mutta se ei ole merkityksellistä, mitä me teemme. Se on merkityksellistä, mitä Suomen hallitus tekee. Olemme koko ajan sanoneet, että meillä on katastrofaalinen hoitajapula, ja sen yksi ratkaisu on palkkaohjelma, johon tarvitaan valtiolta rahoitusta.”

Kuinka suuri osa hoitajista on valmis irtisanoutumaan työtaistelutoimenpiteenä?

Kirvesniemi: ”Emme tässä vaiheessa voi vastata yksityiskohtaisemmin jatkotoimia koskeviin kysymyksiin.”

Paavola: ”Saattaa olla hyvinkin suuri, mutta ensisijaisesti katson sitä, miten maan hallitus hallitus reagoi.”

Uskotteko, että joukkoirtisanomisten uhka saa sovun aikaiseksi työehtosopimusneuvotteluissa?

Kirvesnimemi: ”Me olemme koko ajan halunneet neuvotella sovintoratkaisusta. Työnantajia edustava KT keskeytti neuvottelut 28.2.2022. Hoitajapulaa ei ratkaista pakottamalla hoitajat töihin, vaan sopimalla heille työoloja ja palkkausta parantavan sopimuksen.”

Paavola: ”Tähtäimessä on sopu. Neuvottelu ja sopu. Tätä ei ole vieläkään tapahtunut. Katson nyt ensimmäiseksi, miten tähän reagoidaan. Kaikki odottavat, miten hoitajaliitot reagoivat. Median kannattaisi nyt kysellä, miten Suomen hallitus tähän reagoi, koska tämä asia koskettaa lähestulkoon kaikkia suomalaisia ennen pitkää.”