Jannika Jokisen nimi komeilee monen hevosihmisen Instagramissa: ”Huomasin, miten hirvittävän iloisiksi ihmiset tulivat kuvista”

Jämsänkoskelainen Jannika Jokinen on itseoppinut valokuvaaja. Hän kuvaa pääasiassa hevosia ja koiria ihmisten kanssa tai ilman.

Jämsänkoskelainen valokuvaaja Jannika Jokinen kuvaa mieluusti hevosia ja koiria niille tärkeiden ihmisten seurassa. Kuvassa Jokisen oma koira Hero, joka on 9 kuukauden ikäinen leonberginkoira.

Kaksi hevosta seisoo ylväästi takajalkojensa varassa. Taustalla harmaan eri sävyissä kohoava kallio luo tilanteelle kiinnostavat puitteet. Kahdesta ruunapojasta otettu kuva on upea. Kuvaaja on ollut kameran kanssa hereillä juuri oikeaan aikaan.

Kuvan takana on jämsänkoskelainen valokuvaaja Jannika Jokinen.

”Kyseinen kuvaussessio on yksi ikimuistoisemmista. Järjestin viime toukokuussa kuvauspäivän kivilouhoksella. Nämä kuvassa olevat ruunapojat innostuivat yllättäen leikkimään keskenään. Siinä vaiheessa tietysti kamera lauloi”, Jokinen kertoo.

Ruunapojat ilottelevat. Jannika Jokinen järjesti viime toukokuussa jämsäläisellä kivilouhoksella kuvaussession, jossa oli mukana useampi hevonen. Hänen on tarkoitus pitää vastaava kuvauspäivä myös tänä keväänä, mutta kuvattavina ovatkin koirat. Kuvauksiin voi varata paikan kuka tahansa koiranomistaja.

Kuvattavien ilo kannusti jatkamaan

27-vuotias Jokinen sai ensimmäisen oman kameransa rippilahjaksi, mutta jo sitä ennen hän otti kuvia – mistäs muustakaan kuin hevosista.

”Kaikki alkoi varmaan siitä, kun kävin nykyisellä Koivukummun tallilla (entinen Touhuntähti) ja minua pyydettiin usein ottamaan kuvia hevosista ja ihmisistä. Olin tallityttönä, joten käteni olivat usein vapaana kuvaamista varten.”

Kuvaamisen kautta Jokinen pääsi osaksi talliporukkaa. Oman kameran myötä kuvamäärät vain kasvoivat.

”Huomasin, miten hirvittävän iloisiksi ihmiset tulivat niistä kuvista. Se antoi entistä enemmän intoa ottaa niitä lisää.”

Hevoset valikoituvat yhä edelleen useimmin kuvauskohteiksi, koska ne ovat Jokisen mukaan niin upeita eläimiä. Sanonta ”kerran heppatyttö, aina heppatyttö” pätee myös Jokiseen.

”Minusta on ihana kuvata sellaista parivaljakkoa, hevosta ja omistajaa tai ratsastajaa, joilla on yhteinen tarina. Ihmisen ja hevosen välisen luottamussuhteen pystyy aistimaan kameran taakse asti, siinä on jotain koskettavaa.”

Jannika Jokisen mukaan hevosia omistavasta ystävästä on apua, kun valokuvaaja haluaa toteuttaa visioitaan. Kuvassa on Jokisen ystävä, Suortiaisen tilan Kati Johansson, ja Hilla-suomenhevonen.

Tanssia jäällä.

Takki auki ratsastuskisoihin kuvaamaan

Vuosi sitten hän perusti toiminimen, jonka kautta hän tekee kuvauksia sivutoimisesti. Arkisin Jokinen tekee töitä Länkipohjan koululla koulunkäynninohjaajana. Päivätyö sopii hyvin yhteen kuvaamisen kanssa, koska koulujen kesäloma on kaikkein kiireisintä aikaa kuvaajalle.

”Kesäisin on paljon ratsastuskisoja, joissa käyn kuvaamassa. Tulevalle kesälle on myös luvassa potrettikuvausta, kuten rippikuvia ja hääkuvia. Pääasiassa keskityn kuvaamaan hevosia ja koiria omistajineen, mutta otan jonkun verran kuvia myös ilman eläimiä.”

Jokinen kiertää ratsastuskilpailuissa kuvaamassa, ja hän onkin tuttu nimi Keski-Suomen ratsupiireissä. Kisojen jälkeen hän panee ottamiaan kuvia myyntiin nettisivuilleen. Kukaan ei maksa siitä, että Jokinen on paikalla kilpailuissa. Hän kiertää kisoja pääasiassa Keski-Suomessa ja Pirkanmaan lähikunnissa.

”Menen kisoihin kuvaamaan ihan takki auki. Nykyään ihmiset päivittävät asioita sosiaaliseen mediaan niin paljon, että minun on kannattavaa lähteä kisapaikoille kameran kanssa.”

Tänä vuonna Jokinen tekee yhteistyötä Jämsän Ravi ry:n kanssa, joten kuvia saataneen ratsastuskisojen lisäksi myös raviradalta.

”Sain idean kuvaussessiosta Himoksen huipulla. Ystäväni Kati (Johansson) oli heti mukana, ja kärräsimme Hillan huipulle trailerilla. Tämä on ottamistani kuvista tämänhetkinen suosikkini.”

Editointi on työlästä

Jokinen on täysin itseoppinut kuvaaja. Editointia hän on harjoitellut Youtube-videoiden avulla. Apua kuvausteknisiin asioihin saa, kun uskaltaa kysyä.

”Joskus saatan laittaa esimerkiksi Instagramissa viestiä toiselle kuvaajalle, että millä asetuksilla hän on jonkun kuvan ottanut. Pääasiassa olen kuitenkin opetellut asiat kokeilemalla ja kuvaamiseen liittyviä artikkeleja lukemalla.”

Kuvauskeikkojen jälkeen alkaa varsinainen työ, kun Jokinen istahtaa koneelle. Kuvien läpikäynti, valitseminen ja editointi vievät oman aikansa.

”Riippuu tosi paljon kuvasta, kuinka paljon käytän aikaa editointiin. Mutta jos kuvassa on jotain poistettavia objekteja, kuten hevosen riimu, saattaa aikaa mennä yhteen kuvaa aika tavalla.”

Vaikka Jokinen suhtautuu selvästi intohimoisesti valokuvaamiseen, ei hän ainakaan tällä hetkellä suunnittele tekevänsä siitä itselleen täysipäiväistä ammattia.

”Ainakin nyt olen siinä ajatuksessa, että keskityn päätoimisesti ohjaustyöhön.”

Lisää Jokisen ottamia kuvia löytyy Instagramista @jannikaphoto.

Kuvassa Jannika Jokisen Hero-koira.