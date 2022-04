Näillä aloilla Suomessa tänä keväänä lakkoillaan – Katso työkiistojen osapuolet ja lakkojen vaikutukset arkeesi

Työtaistelutoimet näkyvät tai tulevat näkymään suomalaisten arjessa esimerkiksi terveydenhuollon ja kuntien palveluiden kaventumisena sekä sanomalehtipaperin puutteena.

Etenkin hoitajien ja kunta-alan työntekijöiden lakot näkyvät tänä keväänä suomalaisten arjessa, mutta myös paperiteollisuudessa on ryhdytty työtaistelutoimenpiteisiin.

Aamulehti

Suomessa käydään tänä keväänä työtaisteluja usealla rintamalla, kun lakkoja ja lakkouhkia on käynnissä niin hoitoalalla, kunta-alalla kuin paperiteollisuudessa.

Aamulehti kokosi tähän juttuun käynnissä olevat lakot, niiden osapuolet sekä vaikutukset suomalaisten ja pirkanmaalaisten arkeen 19. huhtikuuta mennessä.

Hoitajat vaativat lisää palkkaa

Sairaanhoitajia edustavan ammattiliitto Tehyn sekä lähi- ja perushoitajia edustavan Superin kahden viikon mittainen lakko alkoi kuudessa sairaanhoitopiirissä, myös Pirkanmaalla, 1. huhtikuuta ja päättyi pitkäperjantaina 15. huhtikuuta.

Hoitajajärjestöjen työtaistelutoimet eivät kuitenkaan välttämättä ole vielä ohi, sillä liitot ilmoittivat uuden erikoissairaanhoitoa koskevan lakon alkavan keskiviikkona 20. huhtikuuta, mikäli neuvottelutulosta ei sitä ennen saada aikaiseksi.

Lakon ulkopuolelle jäävät vanhuspalvelut ja perusterveydenhuolto.

Lakon taustalla on hoitajaliittojen vaatimus niin kutsutusta palkkaohjelmasta, jolla hoitajien palkkoja vaaditaan nostettavaksi vuosittain yleisten palkankorotusten lisäksi vielä 3,6 prosentilla.

Hoitajaliittojen kanssa työehtosopimuksista ja palkoista neuvottelee työnantajapuoli KT eli kuntatyönantajat.

Työnantajapuolen näkemyksen mukaan hoitajien ja kunta-alan työntekijöiden palkankorotukset merkitsisivät julkisen talouden kestävyyden vaarantumista ja veronkorotuksia veronmaksajille.

Sovintoa työehtoneuvotteluissa haetaan tänä keväänä myös työministeri Tuula Haataisen määräämän sovittelulautakunnan avulla. Sen tehtävä on antaa sovintoesitys, jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen työehtosopimuksen yksityiskohdista ja palkkaratkaisuista.

Hoitajalakon seurauksena lakon piirissä olevissa sairaanhoitopiireissä, kuten Pirkanmaalla, on jouduttu perumaan esimerkiksi kiireettömiä hoitoja.

Tays on kertonut ottavansa puhelimitse tai tekstiviestillä yhteyttä potilaisiin, joiden vastaanottoaika perutaan lakon vuoksi.

Lakon ulkopuolelle jäävät työt, joita tehdään potilaan hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vamman estämiseksi, joten potilasturvallisuuden ei kuitenkaan pitäisi vaarantua.

Lakkokohteissa annetaan myös suojelutyöneuvotteluihin perustuen suojelutyötä välittömään hoitoon potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi.

Myös kunta-alalla lakkoillaan

Lakkoja on nähty tänä keväänä myös kunta-alalla, kun julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon julistamia, kaksipäiväisiä lakkoja on nähty toistaiseksi Jyväskylässä, Rovaniemellä, Oulussa, Turussa Kuopiossa ja Tampereella.

Lisäksi kymmentä eri kaupunkia koskeva, 3.–9. toukokuuta toteutuvaksi suunniteltu lakko on varoitettu alkavaksi, mikäli sopimusta ei sitä ennen synny.

Lakon on määrä alkaa Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Kunta-alan korkeakoulutettuja edustavan Jukon lisäksi työehdoista on sopimassa julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n muodostama neuvottelujärjestö Jau.

Kunta-alan lakoissa on mukana monia eri ammattiryhmiä, kuten perus- ja lukio-opetuksen sekä varhaiskasvatuksen opettajia, kuntien sosiaalityöntekijöitä, kouluterveydenhuollon työntekijöitä, neuvolatyöntekijöitä ja kirjastotyöntekijöitä.

Vastapuolella neuvottelemassa on niin ikään KT eli kuntatyönantajat.

Kunta-alan työntekijät toivovat hoitajien tapaan palkankorotuksia, jolla kurottaisiin umpeen palkkaeroa yksityiseen sektoriin verrattuna ja parannettaisiin näin kunta-alan veto- ja pitovoimaa.

Lakoilla on ollut ja tulisi olemaan vaikutuksia laaja-alaisesti kunnan palveluihin, kuten kouluihin, sosiaalitoimeen ja kirjastopalveluihin.

Esimerkiksi Tampereella 12.–13. huhtikuuta järjestetyn lakon aikana perusopetus keskeytettiin ja osa varhaiskasvatuksen yksiköistä suljettiin.

Paperiliiton pitkä lakko jatkuu

Teollisuuskaan ei ole säästynyt tänä keväänä työtaisteluilta, kun metsäyhtiö UPM:n ja työntekijöitä edustavan Paperiliiton välisestä työehtosopimuksesta ei olla vieläkään päästy sopuun.

Paperiliiton hallitus päätti viime viikolla hylätä sovittelija Leo Suomaan neljä sovintoesitystä, sillä esitykset kattoivat vasta puolet UPM:n paperiliittolaisista työntekijöistä. Liiton hallitus katsoi, ettei kattavuus näin ollen riitä.

Sovittelijan antamat sovintoehdotukset koskivat neljää liiketoiminta-aluetta, mutta ehdotus puuttui painopaperiyksikön osalta. Muut liiketoiminta-alueet ovat erikoispaperi, sellu, tarrat ja biopolttoaineet.

Noin 2 000 työntekijää koskeva lakko on jatkunut jo alkuvuodesta lähtien. Paperiliiton hallitus päätti viime viikolla pidentää lakkoa 14. toukokuuta saakka ellei neuvottelutulosta sitä ennen saavuteta.

Metsäteollisuudessa on nähty poikkeuksellinen tes-neuvottelujen kierros työnantajien etujärjestö Metsäteollisuus ry:n ilmoitettua irtautuvansa alaa koskevista työehtosopimuksista.

Paperiliitto on solminut kahden muun suuren metsäkonsernin, Stora Enson ja Metsä Groupin, kanssa yrityskohtaisen työehtosopimuksen jo viime vuoden puolella, mutta UPM on halunnut vielä paikallisempaa sopimista ja tehdä erilliset sopimukset liiketoiminnoilleen.

Vaikka lakko koskee vain suhteellisen pientä määrää työntekijöitä, on sillä silti vaikutuksensa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Metsäyhtiön menettämien tulojen lisäksi UPM:n lakko on johtanut muun muassa siihen, että suomalaisella lehdistöllä on niukkuutta paperista, sillä yhtiö on merkittävä sanomalehtipaperin tuottaja.