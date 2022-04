Vihreiden Satu Hassi kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä

Vihreiden eduskuntaryhmä on tiennyt viikkoja tamperelaiskansanedustajan kannattavan Nato-jäsenyyttä.

Vihreiden tamperelainen kansanedustaja Satu Hassi kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Hän on 11. pirkanmaalaiskansanedustaja, joka on kertonut olevansa Nato-jäsenyyden kannalla.

Hassi kertoi asiasta keskiviikkona hallituksen julkistettua ajankohtaisselonteon Suomen turvallisuusympäristön muutoksesta.

Vihreiden eduskuntaryhmä on tiennyt viikkoja Hassin kannattavan Nato-jäsenyyttä, mutta hänen mielestään on parempi kertoa asia julkisesti, kun pohjakeskustelua on olemassa.

”Jos selkeä enemmistö eduskunnasta kovin aikaisessa vaiheessa naulaa kantansa kiinni, se pidentää epävarmaa aikaa, jolloin on selvä, että Suomi pyrkii Nato-jäseneksi, mutta ei ole vielä olemassa turvatakuita.”

Enteitä oli talvella

Hassin kantaa enteili kieltäytyminen osallistumisesta Nato-jäsenyyttä vastustaviin vetoomuksiin, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan ratkaisi asian.

”Kyllähän Putinin (Vladimir) täysimittainen 24. helmikuuta alkanut hyökkäys täysin romutti ne turvallisuusasetelmat, mitä Euroopassa on tähän mennessä ollut. Ja se vei pohjan pois myöskin siltä asetelmalta, jossa tällainen sotilaallinen liittoutumattomuus on ollut käypä ja toimiva ratkaisu Suomelle.”

Ei ydinaseita Suomeen

Jos Suomi liittyy Natoon, Hassin pitää tärkeänä huolehtia, että Suomeen ei sijoiteta ydinaseita. ”Järjestely olisi saman tyyppinen kuin Norjalla, ei pysyviä tukikohtia eikä ydinaseita.”

Suomen ja Ruotsin yhtäaikainen liittyminen Natoon saa Hassin tuen. ”Aina, kun tehdään yhdessä jotain, se lisää askeleen turvallisuutta.”

