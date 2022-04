Puolustusministeri Antti Kaikkonen uskoo, että Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys johtaisi siihen, että Venäjä vahvistaisi puolustustaan maan luoteisosassa.

Kaikkonen pohti mahdollisen jäsenyyden seurauksia ääneen keskustan puoluevaltuuston yhteydessä järjestetyssä ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkymiä käsitelleessä seminaarissa sunnuntaina.

”Jos päädymme hakemaan jäsenyyttä ja jäseneksi tulemme, niin oletan kyllä, että Venäjä siihen jollakin tavalla tulee vastaamaan”, Kaikkonen sanoi. ”Varmaan pysyvämpi asia saattaisi olla esimerkiksi se, että Venäjä vahvistaa luoteiskulman puolustustaan ja lisää varustelua täällä meidän kolkallamme Eurooppaa.”

Samassa yhteydessä Kaikkonen viittasi venäläiskoneen perjantaina tekemään epäiltyyn ilmatilaloukkaukseen ja valtion verkkosivujen palvelunestohyökkäyksiin.

Ne osuivat samalla päivälle, jona Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui eduskunnassa.

Kaikkonen kiinnittikin huomiota tapahtumien samanaikaisuuteen.

”Toki voi tässä viikolta nyt todeta, että kun Ukrainan presidentti Zelenskyi puhui eduskunnassa, niin päivä alkoi alueloukkauksilla Porvoon edustalla ja jatkui sitten palvelunestohyökkäyksillä muun muassa puolustusministeriötä ja ulkoministeriötä kohtaan”, hän sanoi.

Kaikkonen jatkoi, että alueloukkaus tutkitaan eikä tässä vaiheessa ole täyttä varmuutta siitä, oliko kyseessä tahallinen vai tahaton teko. Palvelunestohyökkäyksien alkuperää on puolestaan melko vaikeaa tarkasti selvittää, hän sanoi.

”Mutta voihan tuosta ajallisesta yhteen osumisesta todeta vaan, että kuinkas sattuikaan.”

Paneeliin osallistuivat myös Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen.

Myös Aaltola kommentoi mahdollisen Nato-jäsenyyden kielteisiä seurauksia.

Hän sanoi, että Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen kielteiset seurausvaikutukset näkyvät jo joka tapauksessa Suomessa, esimerkiksi bensiinin ja ruoan hinnassa.

Seurauksena on hänen arvionsa mukaan myös hybridioperaatioita ja erilaisia häiriöitä.

”Kiusanteko tulee näkymään, ja on jo näkynyt, satelliittihäirinnästä aina ilmatilaloukkauksiin. Mutta se on sellaista, joka ei suomalaisia sinällään syrjäytä arjestaan. Se on asia, joka on hoidettavissa.”

Mitä tulee Venäjän mahdollisiin aseellisiin reaktioihin, Aaltola totesi uskovansa, että Venäjän resurssit ovat tällä hetkellä ylivenyneitä. Venäjä voi väläytellä myös isompia ratkaisuja, kuten ydinasekorttia. Aaltolan mielestä siitä ei kannata liikaa huolestua.

”En usko, että Venäjällä on kykyä ja halua alleviivata omaa tappiotaan tämänkaltaisilla ratkaisuilla.”

Pakarinen piti tärkeänä, että Nato-jäsenyydestä puhuttaessa tiedostetaan myös, mitä siitä voi seurata.

”Se ei saa vaikuttaa meidän päätöksentekoomme, me teemme itsenäisesti päätöksen. Mutta pitää tiedostaa. Silloin vaaditaan suomalaisilta yhteistyötä ja resilienssiä todellakin.”