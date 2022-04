Ukrainasta paennut saa jatkossa tehdä töitä heti tilapäistä suojelua haettuaan

Viranomaiset päättivät muuttaa lain tulkintaa, jotta ukrainalaisten asettuminen suomalaiseen yhteiskuntaan nopeutuisi.

Ukrainasta paenneiden työnteko Suomessa helpottuu. Sisäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat linjanneet, että tilapäistä suojelua hakeneella on oikeus työntekoon heti, kun hän on jättänyt hakemuksensa.

Suojelua hakeneen ei siis tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä voidakseen työskennellä, vaan todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää. Todistuksen antaa jatkossa poliisi tai rajaviranomainen. Suojelua aikaisemmin hakeneet voivat tarvittaessa pyytää todistuksen Maahanmuuttovirastolta.

Ulkomaalaislain mukaan henkilöllä on oikeus tehdä työtä Suomessa, jos hänellä on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella. Aiemmin tätä on tulkittu niin, että oikeus alkaisi luvan myöntämisestä. Nyt viranomaiset ovat muuttaneet lain tulkintaa, mikä mahdollistaa työnteon aloittamisen saman tien.

Tilapäinen suojelu perustuu EU-direktiiviin, joka on nyt käytössä koko EU:ssa ensimmäistä kertaa. Siinä ei erikseen säädetä suojeluun liittyvien oikeuksien, kuten työteko-oikeuden, alkamisajankohdasta. Euroopan komissio on tarkentanut direktiivin tulkintaa niin, että henkilön työnteko-oikeus alkaa siitä hetkestä, kun hän on jättänyt tilapäistä suojelua koskevan hakemuksensa ja saanut hakemuksen rekisteröinnistä todistuksen.

Ministeriöiden mukaan tavoitteena kaikessa toiminnassa on, että Ukrainasta paenneet pääsevät mahdollisimman nopeasti asettumaan osaksi yhteiskuntamme arkea, työelämää ja palveluita.

Työluvan saamisen hitaus Suomessa on saanut julkisuudessa kritiikkiä Ukrainan sodan aikana. Ministeriöt toteavat tiedotteessaan, että tilapäiseen suojeluun on liittynyt monia avoimia kysymyksiä, joita viranomaiset ovat ratkoneet tiiviissä yhteistyössä. Käytäntöjä on tarkoitus tarkentaa ja sujuvoittaa edelleen.