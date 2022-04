Mitä? Vähennys oman auton käytöstä

Oman auton käytöstä voi vähentää matkakuluja vain tietyin perustein:

Julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä.

Kävelymatka on yhdensuuntaisella matkalla yhteensä vähintään 3 kilometriä. Esimerkiksi jos kävelymatkasi kotoa pysäkille on kaksi kilometriä ja matkan määränpäässä kävely pysäkiltä työpaikallesi on myös kaksi kilometriä, on kävelymatka yhdensuuntaisella matkalla yhteensä neljä kilometriä.

Odotusaika (ei siis matkustusaika) meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään 2 tuntia.

Matkasi alkaa tai päättyy kello 00–05 välisenä aikana.

Syiksi eivät kelpaa:

Oma auto on nopeampi kuin julkinen kulkuneuvo.

Tarvitset työssäsi autoa.

Viet lapsen päivähoitoon tai kouluun työmatkalla.

Lähde: Vero.fi.