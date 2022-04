Asiakasturvallisuus on vakavasti vaarantunut Attendon hoivakodissa Jyväskylässä

Viranomainen löysi lukuisia puutteita hoivakodin toiminnasta.

STT

Aluehallintoviraston mukaan asiakasturvallisuus on vakavasti vaarantunut Attendon hoivakoti Telkänsiivessä Jyväskylässä. Telkänsiipi on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 62 asiakaspaikkaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätöksessä todetaan, että asiakkaiden turvallisuus on vaarantunut muun muassa henkilöstömäärään sekä henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen liittyvien puutteiden takia.

Viranomainen teki ennalta ilmoittamattoman valvontakäynnin hoivakotiin helmikuussa. Käynnin aikana todettiin vakavia puutteita yksikön toiminnassa.

Attendo Telkänhoiva oy on määrätty huolehtimaan siitä, että hoivakodin välittömästä asiakastyöstä vastaavat pääosin koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Lisäksi on taattava, että henkilöstömitoitus on riittävä kaikissa työvuoroissa ja asiakasturvallisuus sekä henkilöstön riittävyys on varmistettava myös yöaikaan.

Valvontapäätöksessä todetaan, että yksikössä on toteutettava päivittäin asiakkaiden elämänlaatua parantavaa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Tarkastuskäynnillä puutteita todettiin muun muassa asiakkaiden ulkoilussa.

Hoivakoti sai moitteita siitä, että välittömään asiakastyöhön on laskettu liikaa kouluttamattomia tai vähän koulutettuja henkilöitä. Lisäksi yksikköön on otettu viime vuoden joulukuussa seitsemän uutta asiakasta, vaikka henkilöstöä ei ole ollut riittävästi.

Valvova viranomainen löysi puutteita myös yksikön omavalvonnassa, lääkkeiden säilytyksessä sekä huumausainelääkkeiksi luettavien lääkkeiden kulutuksen seurannassa. Näiden kirjaamista ei ole tehty lain edellyttämällä tavalla.

Ongelmia johtamisessa ja henkilökunnan työnkuvissa

Aluehallintoviraston valvontapäätös kiinnitti huomiota siihen, ettei hoivakodin johtamisesta ole huolehdittu asianmukaisesti. Viranomaisen mukaan yksikön johtamisen ja siihen liittyvän sisäisen työnjaon on oltava selkeästi määritelty. Työnjakoa on myös noudatettava.

Hoivakodin työntekijä oli kertonut viranomaisille lähettämässään sähköpostissa, että yksikön perehdyttämisessä on puutteita. Hän oli itse saanut yhden päivän perehdytyksen hoitoapulaisen tehtäviin eli keittiötyöhön. Asiakastyön osalta häntä ei ollut perehdytetty, vaikka työajasta puolet oli asiakastyötä.

Työntekijän mukaan kaikki keittiötyöntekijät eivät suostu asiakastyöhön tai osaa tehdä sitä, vaikka heille on sitä kohdennettu. Henkilöstö ei puutteellisen kielitaidon vuoksi myöskään ymmärrä esimerkiksi hygieniaohjeita. Aluehallintoviranomaisen mukaan hoitoapulaisten työtunteja voidaan hyväksyä yksikön välittömään asiakastyöhön enintään 10 prosenttia työntekijän työajasta.

Valvontapäätöksen mukaan Attendon on huolehdittava 25. huhtikuuta mennessä, että aluehallintoviraston antamat määräykset toiminnan korjaamiseksi toteutuvat.