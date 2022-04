Myös Pihlajalinna pyörittämään vastaanottokeskuksia – Sastamalassa yli sata paikkaa

Yritys kaavailee vastaanottokeskusta lisäksi ainakin Jämsään.

Aamulehti

Suomeen saapuvia ukrainalaisia varten perustetaan uusia vastaanotto­keskuksia. Tällä viikolla vastaanottokeskuksen avasi sosiaali- ja terveyspalveluyritys Pihlajalinna. Yksikkö toimii Sastamalan Karkussa, ja siellä on 112 paikkaa.

Sastamalassa saatiin maanantaina lupa käynnistää toiminta, mutta asiakkaita yksikössä ei vielä ole, kertoo palvelujohtaja Marika Nevanpää Pihlajalinnasta. Sastamalan vastaanottokeskukseen saapuville pyritään tarjoamaan koulutus­mahdollisuuksia yhteistyössä Sasky-koulutuskuntayhtymän kanssa.

Pihlajalinna on pyörittänyt vastaanottokeskustoimintaa myös vuosina 2015−2019, kertoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen tiedotteessa. Maanantaina avautuneessa Karkun-yksikössäkin oli toimintaa jo vuonna 2015.

Pihlajalinna kartoittaa parhaillaan uusia paikkoja vastaanottokeskustoimintaa varten, kertoo Nevanpää. Jämsä on yksi paikkakunnista, jossa valmisteluja on hänen mukaansa jo tehty.

Vastaanottojärjestelmää koordinoi Maahanmuuttovirasto, jolla on omia vastaanottokeskuksia esimerkiksi Joutsenossa ja Oulussa. Lisäksi vastaanottokeskuksia on järjestöillä kuten Suomen Punaisella Ristillä, ja myös kunnilla on mahdollisuus ryhtyä ylläpitämään vastaanottokeskusta.