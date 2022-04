Jämsän kaupunki voitti miljoonariidan käräjillä – Terveysyhtiö veloitti kaupungilta lähes miljoona euroa sovittua enemmän

Keski-Suomen käräjäoikeus antoi tuomion Jämsän kaupungin ja Jämsän Terveyden välisessä riita-asiassa maanantaina. Vyyhti juontaa juurensa vuoden 2018 vuosihintaan.

Keski-Suomen käräjäoikeus antoi maanantaina tuomionsa Jämsän kaupungin ja Jämsän Terveys oy:n välisessä riita-asiassa. Kaupunki ja terveysyhtiö riitelivät oikeudessa terveyssopimuksesta ja sen myötä rahasta.

Jämsän kaupunki voitti ja terveysyhtiö velvoitetaan maksamaan kaupungille yli 930 000 euroa. Lisäksi yhtiön on maksettava kaupungin yli 75 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Jämsän Terveys oy penäsi vastakanteessaan kaupungilta yli 15 miljoonaa euroa. Oikeus hylkäsi tai jätti tutkimatta kaikki yhtiön vaatimukset.

Jämsän Terveys tuottaa perusterveydenhuollon palveluja Jämsän, Koskenpään, Kuoreveden sekä Länkipohjan terveysasemilla. Jämsän kaupunki omistaa yhtiöstä 49 prosenttia ja enemmistöosakkaana on Pihlajalinna.

Oikeus: hinta voi sekä nousta että laskea

Kaupungin kanteen ytimessä on kysymys palvelusopimuksen sopimusehdon tulkinnasta. Vyyhti juontaa juurensa vuoden 2018 vuosihintaan, jota olisi Jämsän kaupungin mielestä pitänyt laskea edellisvuoteen verrattuna vajaalla miljoonalla eurolla.

Palvelusopimuksen mukaisesti sopimushinta on sidottu tiettyyn indeksiin ja väestökehitykseen. Kaupungin mukaan palvelutuotannon hintaa olisi pitänyt laskea indeksiehdon mukaan vuodelle 2018, mutta Jämsän Terveyden mukaan hintaa voidaan sopimusehdon mukaan vain korottaa, ei laskea.

Käräjäoikeus päätyi tuomiossaan siihen, että palvelusopimuksen ehto on sanamuodoltaan selkeä. Sopimusehdossa on käytetty termiä tarkistaa, joka voi yleiskielen mukaan tarkoittaa sitä, että hinta voi sekä nousta että laskea tai pysyä ennallaan.

Käräjäoikeuden päätöksessä todetaan, että hinnantarkistamisedellytykset on sopimuksessa sidottu kolmeen muuttujaan: kuntatalouden hintaindeksiin, väkiluvun muutokseen ja yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrän muutokseen.

”Kaikki kolme muuttujaa ovat sellaisia, että ne voivat vaikuttaa hintaan sekä sitä korottavasti että alentavasti. Asiassa esitetyn näytön perusteella kaikki osapuolet ovat tämän myös ymmärtäneet”, oikeuden päätöksessä perustellaan.

Käräjäoikeus velvoittaa Jämsän Terveys Oy:n suorittamaan Jämsän kaupungille kaupungin kanteessa vaatimat saatavat, yhteensä 933 388,69 euroa. Lisäksi Jämsän Terveyden on korvattava kaikki Jämsän kaupungille oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut, yhteensä lähes 75 500 euroa.

Jämsän kaupunki on päätökseen tyytyväinen.

”Käräjäoikeuden päätös on täysin oikea. Pihlajalinna on aikanaan tehnyt kaupungille kiinteähintaisen tarjouksen palvelujen tuottamisesta. Tarjouksen perusteella kaupunki on tehnyt päätöksen hankinnasta ja luottanut siihen, että hinta myös pysyy sopimuksenmukaisena”, kaupunginjohtaja Hanna Helaste toteaa kaupungin tiedotteessa.

”Sopimusneuvottelut on käyty tasapuolisessa asemassa ja molemmilla osapuolilla on ollut tieto, mistä on sovittu. Mitään sellaista muutosta ei ole osoitettu, joka olisi ollut yhtiölle kohtuutonta, Helaste toteaa.

Ratkaisusta voi valittaa

Jämsän Terveyden vastakanteen yhdestätoista kohdasta vain yksi menestyi oikeudessa. Se oli liittyi ICT-palveluihin. Käräjäoikeus vahvisti, että Jämsän Terveys ei ole palvelusopimuksen perusteella ollut velvollinen hankkimaan ICT-sopimuksessa yksilöityjä palveluita kaupungilta enää vuoden 2019 huhtikuun jälkeen.

Perusteena vaatimuksilleen Jämsän Terveys esitti muun muassa tehostetun palveluasumisen paikkalukua ja henkilöstömitoituksen muutoksen aiheuttamia kustannuksia, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin investointien rahoitusta sekä kohonneita ICT-kustannuksia.

Käräjäoikeuden ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hovioikeuteen tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta. Valitusaikaa on 4. toukokuuta saakka.