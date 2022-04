Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan tuo dramaattiset piirteet hallituksen viimeiseen kehysriiheen. Nyt ei ole oikea aika käydä nappikauppaa, tai mestaroida itselleen jotakin, mikä pitkittäisi turhaan riihtä, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Anita Simola.

Aamulehti

Vuosi sitten jännitettiin, miten käy hallituksen ylipitkäksi venähtäneessä kehysriihessä. Etenkin päähallituspuolue sdp ja keskusta kiistelivät päiväkausia talouden ja työllisyyden lähivuosien isoista linjoista sekä siitä, palataanko noudattamaan hallitusneuvotteluissa sovittua menokehystä.

Välit olivat pahasti tulehtuneet ja keskusta uhitteli jättävänsä hallituksen. Yli viikon kestäneen väännön jälkeen kameroiden eteen asteli kuin astelikin sopuun päässyt viisikko.

Tällä kertaa riiheen kokoonnutaan erilaisissa tunnelmissa. Hallitus aloittaa tiistaina kaksipäiväisen riihensä, jossa on tarkoitus neuvotella julkisen talouden kehyksestä vuosille 2023–2026.

Hallitus on ottanut tällä kertaa opikseen. Viimevuotista historiallisen pitkää ja riitaisaa riihtä kuvaillaan nyt tapaturmaksi. Taustatyö jäi silloin tekemättä. Keskusta ja sdp lähtivät riiheen näkemyksillä, jotka olivat hyvin kaukana toisistaan.

Tänä keväänä pohjatyö on tehty paremmin. Epäonnistumisia ei enää haluta. Esipuinnit on tehty, eli riihessä käsiteltäviä asioita on valmisteltu kulisseissa Aamulehden tietojen mukaan jo useita viikkoja.

Hyvä puoli riihen sujuvuuden kannalta on se, että työllisyyshankkeista on jo päästy sopuun samoin kuin ilmastotoimien vahvistamisesta.

Perusasiat oltava kunnossa

Mutta Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan panee linjaukset uusiksi ja varjostaa myös riihtä. Eikä sovi unohtaa, että sodan lisäksi korona pitää edelleen kansaa otteessaan.

Sodan takia hallituksen on ankkuroitava itsensä uuteen asentoon. Turvallisuuden liittyvät asiat, kuten omavaraisuus niin ruoantuotannossa kuin energiassa, ja puolustusvoimien aseman vahvistaminen on hoidettava ensimmäisenä kuntoon.

Lähteiden mukaan peruspilareista ei ole suuria linjaeroja ainakaan sdp:n ja keskustan välillä. Vanha punamulta-akseli näyttää olevan voimissaan.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi jo aiemmin, että kehysriihessä budjettiin on valmisteilla poikkeuslauseke Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Poikkeuslausekkeen avulla pyritään varmistamaan nimenomaan puolustus, huoltovarmuus mukaan lukien kyberturvallisuus, energiansaanti ja pakolaiset.

Lue lisää: Saarikko Ylelle: Budjettiin valmistellaan kehysriihessä poikkeuslauseke Venäjän hyökkäyksen vuoksi

On selvää, että nämä asiat on hoidettava kuntoon, vaikka se tarkoittaisi raameista poikkeamista.

Totta kai riihessä on myös omat hankaluutensa niin kuin on joka kerta. Toiveiden tynnyri on muhkea, mutta jaettavaa on vähän.

On myös olemassa vaara, että turvallisuuteen liittymättömiä asioita alettaisiin ujuttaa ikään kuin sodan varjolla riiheen. Monet toiveet, vaikka ne olisi kuinka hyviä tahansa, joudutaan hylkäämään ehti alkuunsa.

Säästöjäkin tarvitaan

Kehysriihessä olisi saatava aikaan myös säästöjä, sillä viime kevään riihessä sovittiin 370 miljoonan euron supistuksista menoihin vuodesta 2023 alkaen.

Tämä onkin riihen yksi hankalimmista rasteista. Viime syksynä päätettiin, että leikkaukset kohdistetaan ministeriöittäin. Aamulehden hallituslähteiden mukaan nyt kohdentamisia mietitään uudelleen.

Jo aiemmin on kerrottu, että hallitus aikoo perua esimerkiksi tutkimus- ja kehitysmenoihin kohdistuvia leikkauksia.

Venäjän hyökkäys on jo aiheuttanut sen, että puolustusvoimille annetaan lisää rahaa. Tarve käydään läpi lisätalousarvioita laadittaessa tälle vuodelle sekä tulevien vuosien talouden raameja rakennettaessa. Lisärahasta päätetään puolustusvoimien omien selvitysten perusteella.

Myös maataloudelle on jo luvattu rahaa. Maatalous on kärsinyt sodan takia entistä pahemmasta kannattavuuskriisistä. Tästä syystä hallitus rakensi pari viikkoa sitten huoltovarmuuspaketin hätäavuksi.

Lue lisää: Sodan aiheuttama ruokakriisi osuu Suomeen – PTT: Ruoan hinta voi nousta Suomessa nopeammin kuin koskaan EU-aikana

Pelien aika on myöhemmin

Tiistaina alkava kehysriihi on tämän hallituksen viimeinen. Se käydään varsin poikkeuksellisissa oloissa.

On odotettavissa, että neuvottelut soljuvat ripeästi ilman suurta dramatiikkaa. Nyt ei ole oikea aika käydä nappikauppaa, tai mestaroida itselleen jotakin, mikä pitkittäisi turhaan riihtä. Poliittisten pelien aika on myöhemmin.