Katujengejä vastaan kuultiin raskaita syytöksiä Helsingin käräjäoikeudessa

Katujengioikeudenkäynnin viimeisenä päivänä käsitellään ravintola Kaivohuoneeseen liittyvää valmistelurikosta.

Toinen hyökkäyksen väitetyistä suunnittelijoista on someräppäri Milan Jaff, joka uudelleen vangittiin torstaina epäiltynä murhan yrityksestä.

”Mitään rikollisryhmää ei ole olemassa”, näin lausui asianajaja Juho Tuomi perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa katujengikäräjillä.

Tuomi avustaa käräjillä yhtä pääsyytettyä, räppäri Milan Jaffia.

Niin sanottuja katujengikäräjiä on istuttu Helsingin käräjäoikeudessa jo useita viikkoja. Oikeudenkäynnissä on kyse väitettyjen helsinkiläisten ja espoolaisten katujengien väkivaltaisista yhteenotoista. Aiempina käsittelypäivinä on käsitelty esimerkiksi Espoossa omakotitaloalueella tapahtunutta ammuskelua ja Omenahotellissa tapahtunutta epäiltyä pahoinpitelyä.

Perjantaina käsiteltävä on törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluun liittyvät syytekohdat. Tästä ravintola Kaivohuoneeseen kohdistuneesta epäillystä iskusuunnitelma koko katujengitutkinta sai alkunsa viime syksynä. Ravintolassa oli tarkoitus järjestää espoolaisen L-city-ryhmän jäsenten keikka.

Istuntoa käydään Helsingin käräjäoikeuden turvasalissa, jossa on tupa täynnä. Yhdeksän syytetyn lisäksi paikalla on avustajia, tulkkeja sekä useita poliiseja. Turvasalissa medialla ei ole lupaa kuvata syytettyjä.

Syyttäjä hakee katujengikäräjillä rangaistusta viidelletoista 18–26-vuotiaalle miehelle, joita syytetään lukuisista väkivaltarikoksista. Rikokset ajoittuvat vuodelle 2021. Syytetyt ovat pääosin kiistäneet kaikki heihin kohdistuvat rikossyytteet.

Syyttäjä Perttu Könösen mukaan on selvää, että kyse on järjestäytyneen rikollisryhmän toiminnasta.

”Jos tapahtumaa ei olisi peruutettu Kaivohuoneelle, meillä olisi tässä nyt käsittelyssä niitä kaikista vakavimpia väkivaltarikoksia. Vastaajat ovat itse luonnehtineet että tilanne on ollut 47-jengin ja L-cityn välillä sota”, Könönen kertoo puheenvuorossaan.

Syyttäjän mukaan helsinkiläisjengistä on käytetty useita nimityksiä, ja siihen on kuulunut ihmisiä useista eri etnisistä taustoista. Musiikkia on käytetty rikollisen toiminnan pönkittämiseksi.

Syytetyt kiistävät lähtökohtaisesti syytteet kokonaisuudessaan. Riidatonta asiassa on, että suurin osa syytetyistä on otettu kiinni tapahtumapäivänä kahdesta ajoneuvosta, jotka ovat olleet matkalla Kaivohuoneelle. Autoissa on ollut mukana myös teräaseita.

Yksi syytetyistä selitti hänen hallustaan löytynyttä puukkoa sillä, että hän oli aiemmin päivällä ollut kalastusreissulla Arabianrannassa. Puukko oli jäänyt kalareissun jälkeen taskuun.

Syytettyjen puolustuksien mukaan Kaivohuoneelle on ollut tarkoitus mennä porukalla ottamaan valokuvia. Osa syytetyistä kertoo hypänneensä autoon vain saadakseen kyydin Helsingin keskustaan.

Syytetyt ovat pääsyytetty Jaffin tapaan myöskin kiistäneet kuuluvansa mihinkään järjestäytyneeseen rikollisryhmään.

Uutinen päivittyy.