Krista Kiurun lapsi syntyi – ”Kaikki meni hyvin, ja voimme hyvin”

Kiuru kertoo tyttärensä syntyneen torstaina.

Aamulehti

Perhe- ja peruspalveluministerin tehtävästä perhevapaalla olevan Krista Kiurun (sd.) lapsi syntyi torstaina. Kiuru kertoo uutisen tyttärensä syntymästä Twitterissä lauantai-iltana. Hän kertoo päässeensä lauantaina sairaalasta. ”Kaikki meni hyvin, ja voimme hyvin”, Kiuru kirjoittaa.

Tytär on Kiurun esikoinen. 47-vuotias Kiuru kertoi raskaudestaan Me Naiset -lehdessä joulukuussa. Tuolloin hän kertoi toivoneensa lasta yli kymmenen vuotta, ja että lapsen saaminen on vanha, osin kipeäkin unelma.

Kiuru arvioi joulukuussa olevan pois ministerin tehtävistä syksyyn asti. Kiurua sijaistaa perhe- ja peruspalveluministerinä Aki Lindén (sd.).