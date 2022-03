Ministeri palaa arjen töihin – 24 vuotta eduskunnassa on pitkä rupeama: ”Yhdelle miehelle tämä riittää”

Maatalousministeri Leppää ei nähdä kevään 2023 eduskuntavaaleissa. Kuusi kautta eduskunnassa ja kuusi vuotta ministerin pestissä riittävät.

Aamulehti

Alkuviikosta maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) oli huolissaan viljelijöiden kannattavuuskriisistä. Aamulehden haastattelussa hän lupasi kunnon huoltovarmuuspakettia, ja sellainen hallitukselta tupsahtikin torstaina.

Toimettomaksi ministeri ei jäänyt perjantainakaan, kun hän pudotti hienoisen uutispommin. Politiikka saa jäädä vuoden 2023 kevään jälkeen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Haastattelun mukaan Leppä aikoo keskittyä perheeseen, oman tilansa ja yrityksensä pyörittämiseen. Eduskunnassa Leppä on ollut vuodesta 1999, joten ensi keväänä tulee täyteen 24 vuotta kansanedustajan työtä.

Lepän päätös oli hienoinen yllätys, sillä hän on kasvanut maa- ja metsätalousministerin tehtäviin vuosi vuodelta paremmin. Leppä oli samassa pestissä jo entisen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa kaksi vuotta, eli 2017–2019. Sittemmin hän on jatkanut sdp-vetoisissa hallituksissa ensin Antti Rinteen ja sen jälkeen Sanna Marinin hallituksissa.

Nykyisen ministeripestin Leppä aikoo viedä loppuun asti. Töitä riittää. Maatalous on ollut pitkään kannattavuuskriisissä ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan pahensi tilannetta entisestään. Huoltovarmuudesta on pidettävä huolta. Siihen kuuluu ruoan tuottaminen. Ja jotta sitä voidaan tuottaa, on sen oltava kannattavaa.

Valtuutettu saatiin

Leppä on tehnyt töitä sen eteen, että alkutuotannon, teollisuuden ja kaupan markkinamylly pyörisi tasapuolisemmin. Lepän aikana on saatu perustettua elintarvikemarkkinavaltuutetun eli kotoisammin ruokavaltuutetun virka.

Leppä on ollut sitä mieltä, että ruokaketjun nykyiset sopimusrakenteet pitäisi joustaa paremmin. Ruokaketjun rakenteita on yritetty rukata vuosikaudet. Nyt on mielenkiintoista seurata, ehtiikö Leppä vielä saada asioihin vauhtia. Onhan se ollut hänelle kuin sydämen asia.

Nyt ministeriä työllistävät EU:n maatalousministereiden kokoukset. Ukrainan sota vaatii nopeita kannanottoja ja päätöksiä.

Salkku on monipuolinen

Maatalousministerin salkku ei ole kevyimmästä päästä. Viljely, puutarhat, kotieläimet, riista, kalat, metsästys ja metsät. Siinä listaa alkajaisiksi. Samanaikaisesti kun on etsitty eväitä maatalouden kannattavuuskriisin hoitoon, on tehty töitä kansallisen metsästrategian kanssa.

Välillä on otettu yhteen valkopostihanhista, toisena päivänä susista.

Kun näitä asioita summa yhteen, niin ei taida ollakaan yllätys, että joku haluaa pyörästä irti. Lepällä on Etelä-Savossa Pertunmaalla lypsykarjatila. Sen hoito on jäänyt pitkälti puolison johdettavaksi, kun ministeri kulkee maailmalla.

Leppä kuvaakin, että liki neljännesvuosisata eduskunnassa on pitkä rupeama.

”Sen ajan olen ollut pois kotoa ja perheen piiristä. Samalla kotijoukot ja vaimo päällimmäisenä ovat joutuneet kantamaan siitä suuren vastuun. Olen ajatellut, että yhdelle miehelle tämä riittää, ja nyt on sitten aika seuraavien, Leppä sanoo Ylelle.

Tilalla on pihattonavetta. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vinkkasi aikoinaan, että jos haluaa nähdä nykyaikaisimman navetan, niin kannattaa suunnata Pertunmaalle.

Lepällä ja hänen puolisollaan on kouluikäinen tytär. Leppä on aiemmin kertonut haluavansa opettaa tyttärelleen erätaitoja, koska hän on oppinut ne itsekin vanhemmiltaan.

Leppä tunnetaan kotiseudullaan myös harrastajanäyttelijänä. Hän on ollut Koirakiven nuorisoseuran puheenjohtajanakin. Ministerivuosina hän ei ole ehtinyt harrastaa teatteria, mutta aika varma veikkaus on, että kevään 2023 jälkeen sille löytyy aikaa.