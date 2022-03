KRP varoittaa sen nimissä lähetetyistä huijaussähköposteista – toimi näin, jos sähköpostissasi vihjataan "artiklasta 360"

Viestien yhdistäviä tekijöitä ovat pdf-liitteet ja otsikoissa mainittu ”artikla 360”. Viesteissä on väitetty vastaanottajan syyllistyneen rikoksiin.

Keskusrikospoliisi (KRP) varoittaa huijaussähköposteista, joita lähetetään KRP:n nimissä. Viestien sisällöt vaihtelevat ja niitä on lähetetty eri sähköpostiosoitteista. Sähköpostit eivät tule oikeasti poliisista, vaan rikolliset pyrkivät jäljittelemään poliisin käyttämiä sähköpostiosoitteita.

Viestien yhdistävä tekijä on nykytiedon mukaan se, että viestien liitteinä on pdf-tiedostoja ja viestien otsikossa mainitaan ”artikla 360”, poliisin tiedotteessa kerrotaan. Viesteissä on väitetty vastaanottajan syyllistyneen rikoksiin.

"Tyypillisesti huijauskampanjoissa viestien sisällöt ja muodot muuttuvat ajan mittaan, eli siksi täsmällistä kuvausta viesteistä ei ole mahdollista antaa. Olennaista on, että viestien liitteenä olevia tiedostoja ei tule avata, eikä viestin ohjeiden mukaan tule toimia”, tiedotteessa Poliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Mikko Rauhamaa Keskusrikospoliisista sanoo.

Jos saat ylläkutunlaisen viestin, poista se avaamatta liitteitä. Muita toimenpiteitä ei asian suhteen tarvitse tehdä. Jos olet jo vastannut viestiin ja antanut pankkitietojasi, ole yhteydessä välittömästi omaan pankkiisi ja tee sen jälkeen rikosilmoitus poliisille, tiedotteessa ohjeistetaan.

Samantyyppisistä huijauksista on varoittanut hiljattain myös Euroopan poliisiviranomainen Europol. Samassa yhteydessä Europol varoitti myös huijaussoitoista, jotka näyttävät tulevan Europolin puhelinnumeroista. Toistaiseksi tällaista ilmiötä ei ole havaittu Suomessa.

Poliisissa seurataan ilmiötä ja asiasta viestitään tarvittaessa lisää.