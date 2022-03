Sauli Niinistö aikoo soittaa perjantaina Putinille

Tapaamisen aiheena ovat Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja tilanteen vaikutus Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Vastaava tapaaminen järjestettiin viimeksi viime viikolla.

PRESIDENTTI Sauli Niinistö aikoo soittaa huomenna Venäjän presidentille Vladimir Putinille, hän kertoi tiedotustilaisuudessa torstaina. Aloitteen puheluun on tehnyt Niinistö.

Presidentti puhui toimittajille tavattuaan eduskunnan puhemiehistöä, ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntien puheenjohtajat sekä eduskuntaan valittujen puolueiden johtoa.

VENÄJÄN hyökkäys Ukrainaan on saanut Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan murrokseen. Myös Nato-jäsenyyden kannatus on kasvanut voimakkaasti.

Niinistö totesi, että Suomen on tehtävä päätös Natoon hakemisesta tai hakematta jättämisestä ”ei viivytellen mutta huolella”. Hän kuvasi eduskunnan roolia ratkaisevaksi.

Omaa kantaansa Nato-jäsenyyteen presidentti ei halunnut edelleenkään ilmaista. Hän sanoi pyrkivänsä lähestymään asiaa analyyttisesti miettimällä mahdollisten ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia. Päätöksentekijän eli eduskunnan pitäisi hänen mukaansa tehdä samoin.

”Jos minä nyt lähden ilmoittelemaan kantojani, niin saattaisi olla että joittenkin analyyttinen objektiivinen ote häiriintyy.”

Hallitus on antamassa eduskunnalle selonteon, jolla on keskeinen rooli, kun poliittiset päättäjät pohtivat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutosta kevään aikana.

Niinistö vieraili Yhdysvalloissa vajaa viikko sitten ja tapasi muun muassa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin. Niinistön mukaan Yhdysvaltain sanoma kaikkien tavattujen kohdalla oli, että Naton ovi on auki.

NIINISTÖ sanoi myös, että Suomen Nato-päätöksenteon tueksi voitaisiin harkita laajamittaista mielipidekyselyä.

”Minusta sitä pitää pohtia vakavasti”, hän sanoi. Hänen mukaansa näin voitaisiin varmistaa se, että myös päätöksessä häviölle jäänyt osapuoli tunnustaisi päätöksen legitiimiksi eikä kansakuntaan jäisi ”ikuisia halkeamia”.

Yhtenä vaihtoehtona on esitetty myös kansanäänestystä. Sen vastustajat pitävät sitä liian alttiina hybridivaikuttamiselle. Niinistö huomautti kuitenkin, että yhtä lailla hybridivaikuttamista voidaan kohdistaa kansanedustajiin eduskunnan päätöksentekoprosessin aikana.

TIEDOTUSTILAISUUDESSA Niinistö pohti myös, miten sovittaa yhteen tarve auttaa Ukrainaa ja ehkäistä sodan leviämistä.

Ukraina on esimerkiksi vaatinut, että Nato perustaisi sen ylle lentokieltoalueen, jotta Venäjä ei pystyisi pommittamaan sitä ilmasta. Nato on kuitenkin kieltäytynyt. Syynä on, että lentokieltoa olisi myös valvottava, eli jonkun pitäisi tarvittaessa ampua alas Ukrainan ylle lentävät venäläiskoneet.

Tämä voisi johtaa sodan leviämiseen Venäjän ja Naton välille.

Niinistö kuvasi tilannetta puntarina, jossa toisella puolella on halu lopettaa ”kylmä tappaminen” Ukrainassa ja toisella sodan laajenemisen vaara.

”On selvästi nähtävissä, että kun julma tappaminen jatkuu, julkinen paine siihen, että se on saatava katkeamaan, kasvaa”, hän sanoi. Kysymys on kuitenkin hänen mukaansa hyvin vaikea, koska punnukset ovat ”erimitallisia”.

Päivitys: 10.3. kello 12.38 juttu on päivitetty kauttaaltaan.