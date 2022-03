Narkolepsiaan sairastuneet vaativat käräjillä korvauksia yli kymmenen vuotta sikainfluenssarokotteen ottamisen jälkeen – Lääkevahinkovakuutuspoolin mukaan sairaus diagnosoitiin liian myöhään

Korvauksia on myönnetty vain rokotteesta kahden vuoden sisällä diagnosoiduille. Poolin mukaan sairastuneen tai hänen läheistensä kertoma ei riitä näytöksi siitä, milloin narkolepsia puhkesi.

Helsinki

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi tiistaina oikeudenkäynti, jossa sikainfluenssarokotteen jälkeen narkolepsiaan sairastuneet vaativat korvauksia Lääkevahinkovakuutuspoolilta.

Kanteita on nostanut seitsemän ihmistä, joilla todettiin narkolepsia yli kahden vuoden kuluttua Pandemrix-sikainfluenssarokotteen ottamisesta. Aiemmin Lääkevahinkovakuutuspooli hylkäsi heidän korvausvaatimuksensa vedoten tutkimuksiin, joiden mukaan rokotus lisäsi narkolepsiaan sairastumisen riskiä kahden vuoden ajan, minkä jälkeen erityistä riskiä ei enää ole ollut todettavissa.

Sairastuneet haluavat oikeuden vahvistavan, että heidän sairastamansa narkolepsia on korvaukseen oikeuttavassa todennäköisessä syy-yhteydessä Pandemrix-sikainfluenssarokotteeseen ja että kyseessä on korvattava lääkevahinko. He vaativat Lääkevahinkovakuutuspoolilta yhteensä lähes puolen miljoonan euron korvauksia.

Tiistaina käräjäoikeudessa järjestettiin valmisteluistunto, ja varsinainen pääkäsittely alkaa syksyllä.

Diagnoosit tehtiin vasta vuosien päästä rokotteen ottamisesta

Kantajista osa oli rokotuksen saadessaan vuonna 2009 tai 2010 alaikäisiä, osa nuoria aikuisia. Kanteiden mukaan kaikkien oireilu alkoi kuukausien kuluessa rokotteen ottamisesta.

Kanteissa kerrotaan esimerkiksi voimakkaasta päiväaikaisesta väsymyksestä ja nukahtelusta, jotka sairastuneiden lähipiiri, kuten perhe ja ystävät, huomasivat kanteiden mukaan jo alkuunsa. Sairastuneet eivät kuitenkaan vuosiin joko hakeutuneet lääkäriin oireiden takia tai sitten lääkärit eivät osanneet epäillä oireiden syyksi narkolepsiaa, kanteissa kerrotaan. Kantajat saivat narkolepsiadiagnoosit vasta useiden vuosien päästä rokotteen ottamisesta.

Lääkevahinkovakuutuspoolin mukaan korvattavuuden pitää perustua luotettavasti ja objektiivisesti dokumentoituun selvitykseen ja lääketieteelliseen arvioon oireiden alkamisajankohdasta. Pooli sanoo, että jos sairastuneen tai hänen läheistensä kertomukset hyväksyttäisiin riittäväksi näytöksi, se johtaisi perusteettomien korvausten maksamiseen ja lopulta koko korvausjärjestelmän romuttumiseen.

Poolin mukaan kantajien tapauksissa ei voida lääketieteellisesti edes todennäköisesti vahvistaa sitä, että narkolepsia todella johtuisi rokotteesta.

– Pandemrix-rokotteen aiheuttamiksi katsotuissa tyypin I narkolepsiatapauksissa sairastuneilla on ollut geneettinen alttius sairastua narkolepsiaan. Näin ollen on mahdollista, että henkilö olisi alttiudestaan johtuen joka tapauksessa sairastunut narkolepsiaan myös ilman Pandemrix-rokotusta, vastauksessa sanotaan.

Pandemrixista oli tehty poolille yhteensä 358 narkolepsiailmoitusta viime vuoden loppuun mennessä. Niistä 237 tapauksessa korvaushakemus on hyväksytty ja 121:ssä hylätty.