Entinen kaupunginvaltuutettu parjasi ihmisiä sosiaaliseen mediaan laittamillaan videoilla ja teksteillä – rangaistuksia lievennettiin käräjäkäsittelyn viivästyttyä

Oulun käräjäoikeus katsoi Junes Lokan syyllistyneen useisiin kunnianloukkauksiin, mutta jätti tuomitsematta hänet rangaistukseen.

Helsinki

Oulun käräjäoikeus tuomitsi maanantaina entisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja kolmesta kunnianloukkauksesta.

Oikeus päätti kuitenkin hyvittää käsittelyn viivästymisen Lokalle jättämällä hänet tuomitsematta rangaistukseen, eikä Lokan näin ollen tarvitse maksaa hänelle määrättyä 1 520 euron sakkoa. Oikeus katsoi asian käsittelyn viivästyneen yhdellä vuodella valtion vastuulla olevasta syystä, mikä oikeutti Lokalle hyvityksen, joka kattaa sakkorangaistuksen rahamäärän. Lokka tuomittiin kuitenkin maksamaan uhreilleen tuhansien eurojen korvaukset yhteisvastuullisesti kahden muun syytetyn kanssa.

Asiassa oli syytettynä myös Lokan varavaltuutettuna toiminut nainen. Hänet tuomittiin 240 euron suuruisiin sakkoihin yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja kahdesta kunnianloukkauksesta. Koska oikeus katsoi päiväsakkojen määrän melko pieneksi, naiselle käsittelyn viivästymisestä johtuva hyvitys määrättiin rahahyvityksenä. Näin ollen oikeus määräsi Suomen valtion korvaamaan naiselle 1 500 euroa.

Lokka istui Oulun kaupunginvaltuustossa yhden valtuutetun Aito suomalainen yhteislista -ryhmässä. Hän putosi kaupunginvaltuustosta viime kesän kuntavaaleissa.

Uhreja herjattiin videoilla

Ensimmäisessä tapauksessa Lokka videoi puheenvuoron, jonka toinen Oulun kaupunginvaltuuston jäsen piti kokouksessa vuonna 2017. Video ladattiin videopalvelu Youtubeen, ja nainen jakoi sen myöhemmin Facebookissa. Videoon oli lisätty tekstitykset selventämään Suomea murtaen puhuneen miehen puhetta, minkä lisäksi siinä oli videoituna Lokan ja toisen miehen välinen keskustelu valtuuston jäsenen esiintymisestä.

Keskustelussa parjattiin valtuuston jäsenen kielitaitoa, nimiteltiin rasistisesti hänen ihonväriään sekä vihjailtiin hänen hoitaneen luottamustehtäväänsä huonosti.

– Väite on esitetty sosiaalisessa mediassa, jolloin se on voinut levitä laajan yleisön saataville. On selvää, että tämän kaltainen väite on omiaan aiheuttamaan vahinkoa ja kärsimystä loukatulle, kirjoittaa oikeus tuomiossaan.

Videolla kommentoinut toinen mies tuomittiin kunnianloukkauksesta 50 päiväsakkoon, mikä tekee hänen tuloillaan 500 euroa.

Toisessa tapauksessa Lokka ja nainen jakoivat oikeuden mukaan uhrin terveystietoja ja vanhan käräjätuomion blogissaan ja videoillaan.

Useita aiempia tuomioita

Lokka tuomittiin kunnianloukkauksesta myös joulukuussa. Oulun käräjäoikeus tuomitsi Lokan tapauksessa, jossa hän oli vaaliehdokkaana halunnut mukaan Oulussa vuonna 2017 järjestettyyn vaalipaneeliin. Vaalipaneelia järjestämässä ollut mies eväsi Lokalta osallistumisen, minkä jälkeen Lokka ja hänen varavaltuutettunsa parjasivat oikeuden mukaan vaalipaneelityöntekijää sosiaalisessa mediassa.

Tästä Lokka tuomittiin maksamaan 15 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan 285 euroa. Nainen tuomittiin niin ikään kunnianloukkauksesta 15 päiväsakkoon, joista tuli hänen tuloillaan 90 euroa. Molemmat ovat valittaneet tuomioistaan hovioikeuteen.

Lokalla on kaksi aiempaa lainvoimaista tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Lisäksi hänellä on korkeimmassa oikeudessa vireillä valitus Rovaniemen hovioikeuden vuonna 2020 antamasta kiihotustuomiosta. Siinä Lokka tuomittiin kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoihin.