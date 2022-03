Jalkaväkimiinat kieltävä sopimus allekirjoitettiin vuonna 2011 silloisen presidentti Tarja Halosen kaudella. Puolustusvoimat katsoo, että nykyiset korvaavat menetelmät riittävät.

Viikonloppuna nähtiin erikoinen näytelmä jalkaväkimiinoista.

Niiden palauttamisesta tehtiin alkuvuodesta kansalaisaloite. Aloite jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron sallimisesta ylitti sunnuntaina 50 000 allekirjoittajan rajan, joten aloite siirtyy eduskuntaan.

Aloite keräsi tukijat nopeasti, sillä se käynnistyi helmikuun 24. päivänä. Miina-aloitetta on yritetty ennenkin, mutta se ei silloin saanut tuulta alleen.

Aloitteen perustelujen mukaan Suomen ja sen lähialueiden turvallisuustilanne on merkittävästi heikentynyt. Henkilömiinoilla voitaisiin vahvistaa merkittävästi puolustautumiskykyä.

Myös valtionjohto on ottanut kantaa miinakysymykseen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi viime viikon torstaina, että Suomella on miinoille käyttöä, ja että niitä on hyvä olla varastossakin.

Presidentti ei kuitenkaan ottanut suoraan kantaa, pitäisikö Suomen irtautua kokonaan Ottawan sopimuksesta, joka kieltää miinat.

Lauantaina puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) otti asiaan kantaa Ylen Ykkösaamussa. Hän kertoi keskustelleensa puolustusvoimien johdon kanssa ja tulos oli, ettei miinoja kaivata.

Viime hallituskauden puolustusministeri, historian tutkija ja nykyinen Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö ihmetteli viime viikon lauantaina 5. maaliskuuta Aamulehdessä Kaikkosen lausuntoa. Hän oli myös sitä mieltä, ettei kai kukaan tosissaan väitä, että jalkaväkimiinojen suorituskyky olisi korvattu.

”Kun hanketta aikoinaan valmisteltiin ja selviteltiin, mitä prosessi tarkoittaa, jo silloin todettiin, ettei täysi korvaaminen olisi edes mahdollista”, Niinistö sanoi.

Monet puolustusvoimien tekemistä korvaavista hankinnoista entisen puolustusministerin mukaan olleet sellaisia, että ne olisi hankittu joka tapauksessa.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen vahvisti nykyisen puolustusministeri Antti Kaikkosen kannanoton maanantaina avatessaan valtakunnallisen maanpuolustuskurssin.

Kivisen mukaan valmiusvarastoissamme on useita satoja tuhansia panssarimiinoja ja merkittävä määrä niin viuhka- kuin kylkipanoksia. Jalkaväkimiinoista luopumisen yhteydessä menetettyä suorituskykyä on korvattu monipuolisesti.

”Myös panssarimiinojen suorituskykyä on parannettu, ja niiden raivaaminen on vastustajalle entistä vaikeampaa. Jalkaväkimiinojen korvaaminen rahoitettiin puolustusbudjetin ulkopuolelta osoitetulla 200 miljoonan euron lisärahoituksella. Tämän lisäksi uudistukseen käytettiin puolustusbudjetin sisältä sata miljoonaa euroa. Myös raskailla raketinheittimillä on ampumatarvikkeita, joita voidaan käyttää niin sanottuun kaukomiinoittamiseen”, komentaja luonnehti.

Kivisen päätelmä on, että jalkaväkimiinat eivät ole meille ajankohtainen asia. Kommentti on herättänyt kysymyksiä, kun tiedetään, miten vahvasti jalkaväkimiinoista luopumista vastustettiin reilut kymmenen vuotta sitten. Moni evp-upseeri uskalsi sanoa suoraan, että miinasopimus olisi vakava virhe.

Miinakielto allekirjoitettiin vuonna 2011 silloisen presidentti Tarja Halosen kaudella. Presidentti ja monet rauhanjärjestöt ajoivat miinakieltoa. Venäjä ei allekirjoittanut Ottawan sopimusta.

Liittyminen sopimukseen tehtiin eduskunnassa äänin 110–47 silloisen pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) johtaman hallituksen aikana. Miinakieltoa vastaan äänestivät perussuomalaiset ja yli kymmenen keskustan kansanedustajaa.

Myöhemmin kokoomuksen puoluekokous hyväksyi vuonna 2014 aloitteen, jonka mukaan Suomen pitäisi irtaantua miinasopimuksesta. Sen aikainen pääministeri Alexander Stubb (kok.) lupasi edistää asiaa.

Voidaankin kysyä, miksi Suomi antaa Venäjälle etumatkaa, kun tiedetään, että maa ei ole mukana Ottawan sopimuksessa.

Jalkaväkimiinat on suhteellisen helppo valmistaa, eivätkä kustannukset ole kovin korkeita. Miinojen olemassaolo kylvää miinakauhua vihollista kohtaan. Kauhua ei voi korvata millään. Myös sissitoiminnassa jalkaväkimiinat ovat erittäin olennaisia.

Miinakauhu voidaan ymmärtää myös virheellisesti eli siten, että pelättyjä ja silpovia miinoja olisi ripoteltuna pitkin itärajaa. Ei ole. Yhdenkään marjastajan tai sienestäjän ei tarvitse olla tästä huolissaan. Rauhan oloissa ei miinoja maastoon ripotella.