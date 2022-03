Pirkkala vastustaa uutta moottoritietä Lempäälään, muut valmiita toteuttamaan oikaisun – Katso kartasta, millaiset ovat jättihankkeen vaikutukset suositulla luontoalueella

Pirkkala ja Lempäälä painottavat valtatie 3:n oikaisun merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. ”Maastokäytävän luonnonympäristö häviää ja metsäalue pirstoutuu.”

Lempäälän kunta, Tampereen kaupunki sekä Pirkanmaan liitto ovat valmiita toteuttamaan valtatie 3:n parantamisen eli niin sanotun Puskiaisten oikaisun. Pirkkalassa pormestari Marko Jarvan (kok.) esitys muuttui kalkkiviivoilla kunnanhallituksen äänestyksessä viime maanantaina.

Pirkkalan kunnanhallitus hyväksyi äänin 6–4 Sirpa Revon (vihr.) muutosesityksen, jonka mukaan ensisijaisesti on kehitettävä nykyisen valtatie 3:n turvallisuutta, välityskykyä ja meluntorjuntaa. Jarvan alkuperäinen esitys tuki valtatien oikaisua.

Tierakentamisen kohdekunnissa huoli ympäristöstä on nyt suuri. Tämä näkyy tiehankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (yva) annetuista lausunnoista, joiden määräaika päättyi 28. helmikuuta.

Lausunnoissa otettiin kantaa kolmeen vaihtoehtoiseen malliin Tampereen eteläpuolisten päätieyhteyksien kehittämisestä (katso fakta) sekä niiden arvioituihin ympäristövaikutuksiin.

Tiehankkeen yleissuunnitelman laatimisen on määrä käynnistyä ensi kesänä ja valmistua mahdollisesti jo vuoden lopulla. Sen jälkeen on vielä vuorossa hyväksymiskäsittely. Hankkeen vastuuviranomainen on Pirkanmaan ely-keskus.

Tästä on kyse Valtatie 3:n kehittämisen vaihtoehdot VE 0+ sisältää vähäisiä nykyisen valtatien liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja meluntorjuntaan liittyviä parannuksia. VE 1 sisältää nykyisen valtatien parantamisen välillä Marjamäki–Puskiainen, valtatien oikaisun välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehätien. VE 2 sisältää valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan Marjamäen ja Pirkkalan välillä sekä 2-kehätien. Vaihtoehdossa 1 nykyiselle valtatielle tehdään sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Pirkkalan eritasoliittymien välille sekä meluntorjuntaa. Kuljun ja Puskiaisten väli on suunniteltu 3+3- ja uusi valtatieosuus 2+2-kaistaiseksi. Mitoitusnopeus on 100–120 km/h. Vaihtoehdossa 2 parannettava 23 pituinen valtatieosuus Kuljusta Pirkkalaan olisi 3+3-kaistainen. Uusi 2-kehätie on yhdeksän kilometriä pitkä ja 2-kaistainen. Mitoitusnopeus on 60–80 km/h. Lähteet: Pirkanmaan ely-keskus, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liitto näkee hyötyjä

Selkeimmin raskainta vaihtoehtoa 1 eli valtatien oikaisua Kuljun ja Puskiaisten välillä tukevat Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan liitto.

Tampereen näkemyksen mukaan voimassa oleva Pirkanmaan maakuntakaava 2040 toteutuu alueella nimenomaan oikaisemalla kolmostien nykyinen linjaus. Jos valitaan kevyemmät vaihtoehdot 0+ tai 2, maakuntakaavaa tulisi käytännössä muuttaa.

Kaikissa vaihtoehdoissa liikennemelun torjuntaa pitää parantaa Multisillasta Lakalaivaan saakka nykyisen moottoritien molemmilla reunoilla, kaupunki katsoo.

Pirkanmaan liiton mukaan ”vaihtoehdolla 1 on myönteisimmät vaikutukset liikenteen sujuvuuteen, liikenneturvallisuuteen, maankäytön kehittämismahdollisuuksiin sekä kokonaismelutilanteeseen”.

Liitto tukee oikaisun toteuttamista sekä uuden 2-kehätien niin sanottua eteläpuolista linjausta, joka kiertää Pulkajärven Natura-alueen sen eteläpuolelta. Pirkkala puolestaan kannattaa pohjoista linjausta.

Maakuntaliitto myöntää, että alueen virkistysarvot väistämättä heikentyvät ja että tieoikaisu aiheuttaa ”kohtalaista haittaa” luonnon monimuotoisuudelle.

Lisäksi uudella tiellä on laajoja vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Estevaikutuksia voitaisiin kuitenkin vähentää vihersilloilla ja alikulkutunneleilla.

Työpaikat houkuttavat

Lempäälän kunta painottaa lausunnossaan valtatie 3:n oikaisun synnyttämiä uusia yritys- ja työpaikka-alueita, joille sijoittuisi merkittävää rakentamista.

Alueelle voisi tulla jopa 10 000–15 000 työpaikkaa, joista puolet Lempäälän alueelle. Omalta osaltaan kunta tukee asiaa jo nyt Sääksjärven yleiskaavalla ja maanhankinnalla.

Pirkanmaan liiton Aamulehdelle toimittaman arviolaskelman mukaan nykyisen metsäalueen luonne muuttuisi täysin, mikäli valtatieoikaisuun päädytään.

Pelkästään uuden Rajajärven liittymän ja myöhemmin siirrettävän järjestelyratapihan ympäristöön sijoittuu 970 hehtaaria uusia työpaikka- ja palvelualueita. Näiden alueiden yhteislaajuus on siis kymmenen neliökilometriä.

Rakentamisen piiriin tulevia uusia alueita löytyy ainakin yhtä paljon lentoaseman itäpuolelta sekä Lempäälän Sääksjärven ympäristöstä.

Seudullisen maankäytön näkökulmasta ”vaihtoehdoista kehittämiskelpoisin on ainoastaan VE 1, jossa valtatie 3 noudattaa maakuntakaavan mukaista uutta linjausta Puskiainen–Linnakorpi”, Lempäälän lausunnossa katsotaan. Allekirjoittaja on vs. ympäristöpäällikkö Elina Laukkanen, ja kunnan kanta on hiottu yhdessä kaavoitustoimen kanssa.

Huoli virkistysalueesta

Lisääntyvien liikenteen ja maankäytön sovittaminen yhteen asukkaiden virkistyskäytön ja ympäristönsuojelun kanssa aiheuttaa kovaa päänvaivaa Pirkkalan ja Lempäälän välisillä metsäalueilla. Se näkyy molempien kuntien yva-lausunnoissa.

Kriittisin on Pirkkala, jonka mukaan koko hankkeen peruslähtökohta on kyseenalainen: alueelle kaavailtujen hankkeiden kuten järjestelyratapihan toteutuksesta ei ole varmuutta eikä näin ollen uusien tieyhteyksien tarpeellisuudestakaan.

Eri hankkeiden yhteisvaikutuksia ei ole selvitetty, katsotaan hallintojohtaja Olli Niemen allekirjoittamassa lausunnossa. Sen ovat työstäneet yhdessä kunnan ympäristönsuojelu ja yhdyskuntasuunnittelu.

Pirkkala perää nykyisten ilmastotavoitteiden, luonnon monimuotoisuuden edistämisen sekä alueiden muiden käyttötavoitteiden huomioimista päätöksenteossa. Lisäksi yva-selostuksen liikennemääriin ja -ennusteisiin liittyy epävarmuutta etätyön ja muiden kulkutapamuotojen kuin autoilun lisääntyessä.

Pirkkalan kunta huomauttaa, että kyseessä on ”laajin Pirkkalan taajama-alueelta kävellen saavutettavissa oleva metsäalue”, jonka virkistysarvo vain korostuu jatkossa. Kunnan ympäristösuojelu pitääkin 1-vaihtoehtoa kokonaisuutena kaikkein haitallisimpana.

Ladun varteen viritetty lakana muistuttaa, että suunnitelmat eivät miellytä kaikkia.

Kaikki järvet kärsivät

Erityisen tärkeänä Pirkkala näkee Iso-Naistenjärven eteläpuolelta Pulkajärvelle ulottuvan viher- ja virkistysyhteyden turvaamisen. Vesistövaikutuksista huolettavat purotaimenen elinolosuhteet Sikojärven yläosalla.

Kunta kannattaa valtatie 3:n nykyisen linjauksen välityskyvyn ja turvallisuuden parantamista ”mahdollisimman pian”. Jos kuitenkin päädytään moottoritien oikaisuun, se pitäisi sijoittaa osin leikkaukseen tai tunneliin ja ekologiset yhteydet varmistaa korkealaatuisilla vihersilloilla.

Lisäksi liikenteen toimivuus pitää turvata Rajasalmen ympäristössä, joka ruuhkautuu jo nyt.

Lempäälä huomauttaa lausunnossaan meluvaikutuksista. ”Uudet väylät muuttavat metsä- ja virkistysalueiden ääniympäristöä ja muutos on arvioitu suuresti kielteiseksi.” Lempäälässä tällaisia kohteita ovat ainakin Perimmäisen, Rajajärven, Kaitajärven ja Kortejärven alueet.

Pintavesistä ympäristövaikutukset kohdistuvat Rajajärveen, Lempäälän Kaitajärveen, Iso Naistenjärveen, Pulkajärveen, Matojärveen ja Pikku-Rajajärveen sekä Kaitajärvenojaan. Esimerkiksi osa Rajajärven alueesta jäisi uuden tienlinjan alle.

”VE 1 vaatii toteutuakseen uuden maastokäytävän, jonka luonnonympäristö häviää ja metsäalue pirstoutuu”, Lempäälän kunta toteaa ja murehtii erityisesti niin ikään väylän tieltä jyrättävistä Mäkiniityn lehtokorvesta ja Mäkiniityn-Mäkelän lehtometsästä.

Kompensointi esillä

Moottoritien oikaisu johtaa arvion mukaan noin 2,5 miljoonan kuutiometrin suuruisiin maa- ja kallioleikkauksiin rakennuskohteissa.

Lempäälän antamassa lausunnossa ihmetellään, miksi tällaisten käsittelyjen vaikutuksia ei ole kuvattu yva-selvityksessä edes karkealla tasolla. Muitakin täydentäviä luontoselvityksiä vielä puuttuu.

”Uusi valtatielinjaus ja 2-kehä sijoittuvat rakentamattomalle metsä- ja virkistysalueelle pitkällä matkalla yhtenäistä aluetta katkoen. Vaikutukset virkistysalueelle sekä sen nykyisille käyttäjäryhmille on arvioitu merkittävän haitallisiksi”, kunta summaa.

Lempäälä nostaa esiin mahdollisuuden, jonka mukaan tierakentamisen haittavaikutukset luontoarvoille korvattaisiin jollakin toisella alueella.

Esimerkiksi hakkuissa menetettävää puiden hiilivarastoa on mahdollista korvata metsittämällä muita alueita. Lempäälä on jo mukana tällaisiin toimiin tähtäävässä ekologisen kompensaation pilottihankkeessa.

Valtatie 3:n yva-menettelystä annettiin määräaikaan mennessä kymmenkunta lausuntoa. Alueen kuntien ja Pirkanmaan liiton lisäksi lausuntonsa jättivät muun muassa Puolustusvoimat, Väylävirasto ja Finavia.