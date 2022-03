Mitä todella tapahtuisi, jos Suomi liittyisi Natoon? Selvitimme isoimmat hyödyt ja haitat

Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai aikaan dramaattisen muutoksen suomalaisten Nato-kannoissa. Moni miettii yhä omaa suhtautumistaan kysymykseen, kannattaako Suomen liittyä Natoon. Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Hanna Ojanen avaa Aamulehdelle mahdollisen Nato-hakemuksen ja -jäsenyyden vaikutuksia Suomelle ja suomalaisille.

Tilaajille

Asiantuntijan mukaan sotilaallisten vaatimusten valossa Suomi näyttää Natolle houkuttelevalta jäsenmaalta, kun Puolustusvoimat on päättänyt hankkia F-35-hävittäjiä. Suomessa olisi Natossa harvinainen asevelvollisuusarmeija. Puolustusvoimat harjoittelivat Tampereella sittemmin puretussa Hippostalossa vuonna 2021.

Aamulehti

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut monelle suomalaiselle silmiä avaava kokemus. Helsingin Sanomien teettämän tuoreen kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisista, 48 prosenttia, kannattaa Nato-jäsenyyttä. Muutos on historiallinen: aiemmissa gallupeissa vastustajia on ollut enemmän kuin kannattajia.