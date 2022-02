Historiallinen päätös: Suomi toimittaa Ukrainaan rynnäkkökivääreitä, ammuksia ja kertasinkoja

Pääministeri Marin: Tuki vastaa Ukrainan tarpeita ja se saadaan nopeasti perille.

Suomi toimittaa Ukrainalle puolustusmateriaaliapua, joka sisältää myös aseellista apua. Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan paketti sisältää 2 500 kappaletta rynnäkkökiväärejä, 150 000 patruunaa niihin, 1 500 kertasinkoa ja 70 000 kappaletta kertamuonapakkauksia eli niin sanottuja taistelijamuonapakkauksia.

Kaikkonen luonnehti pakettia pohjoismaisen linjan mukaiseksi. Hän sanoo, että valmistelussa on katsottu, mikä materiaali on Suomelle tärkeää, mistä Suomen on hieman helpompi luopua ja mitkä ovat Ukrainan tarpeet.

Tarkkoja mallitietoja aseista ei Kaikkosen mukaan paljasteta.

”Sanotaan näin, että kaikki on käypää tavaraa, mikä eteenpäin lähtee”, hän sanoi tiedotustilaisuudessa maanantai-iltana.

Kaikkosen mukaan muun muassa kertasinkojen tilalle hankitaan vastaavia lähitulevaisuudessa.

Hallitus kertoi jo sunnuntaina, että Suomi lähettää Ukrainaan 2 000 luotisuojaliiviä, 2 000 komposiittikypärää, 100 kappaletta paareja sekä kaksi ensihoitoaseman varustusta.

Aseavusta päätti maanantaina presidentti Sauli Niinistö valtioneuvoston esityksestä, ja sisällöstä kertoi Kaikkosen lisäksi pääministeri Sanna Marin (sd) tiedotustilaisuudessa.

Apu lähtee tiistaina ja keskiviikkona

Kaikkosen mukaan apu on lähdössä tällä tietoa Ukrainaan kahdessa osassa, ja se pyritään saamaan perille niin nopeasti kuin mahdollista.

”Eilen päätetty paketti lähtee tällä tietoa huomenna ja tämä (tänään päätetty) todennäköisesti keskiviikkona matkaan.

Kovin tarkkoja tietoja toimitustavasta ei turvallisuussyistä kerrota, mutta Kaikkosen mukaan Puola on keskeisessä roolissa.

”Puolan kautta materiaali viedään Ukrainan puolelle.

Pääministeri Marin kuvaili tilaisuudessa Suomen päätöstä historialliseksi. Hänen mukaansa kaikki päätökset olivat yksimielisiä. Tuki vastaa Marinin mukaan Ukrainan tarpeita, ja se saadaan nopeasti perille.

Suomen periaate on pitkään ollut, ettei se vie aseita sotaa käyviin maihin. Myös nykyisessä hallitusohjelmassa todetaan, että ”Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin”.

Kaikkonen sanoi jo sunnuntaina, että tilannearvio on nyt muuttunut.

Ensin informoitiin eduskuntaa

Marinin mukaan hallitus halusi informoida eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa ja puolustusvaliokuntaa ennen kuin asiasta kerrottiin julkisuuteen.

”Eri maissa on ollut hieman erilaisia lähestymistapoja siihen”, missä vaiheessa asioista kerrotaan julkisesti. Me olemme halunneet informoida eduskuntaa ennen kuin kerroimme julkisesti.

Asetukea on pääministerin mukaan käsitelty sunnuntaina presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokouksessa hyvin yksimielisesti. Puolustusvoimat on lisäksi hänen mukaansa jo aikaisemmin kartoittanut, millaista materiaalia Suomi voisi Ukrainaan luovuttaa.

Haavisto: Valko-Venäjälle lisäsanktioita

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi tilaisuudessa Ukrainaan liittyvästä muusta kansainvälisestä päätöksenteosta ja keskustelusta. Hänen mukaansa EU:n ministerineuvosto on hyvin yksimielinen siitä, että myös Valko-Venäjään tulee kohdistaa lisäsanktioita, koska se on antanut oman maaperänsä hyökkääjän käyttöön ja Valko-Venäjän kautta tehdään Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan hyökkäystä parhaillaan.

– Myöskin Valko-Venäjä on vahvistanut sotilaallista uhkaa omillakin joukoilla Ukrainaa kohtaan ja vielä, jos se lähettää sotilaita sinne, sen pahempi.