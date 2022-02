Ulkopoliittisen instituutin johtaja Ylellä: ”Helsingissä pitää olla tavattoman hereillä, emme ole kovin kaukana Kiovasta”

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, mutta jos Ukraina kukistuu nopeasti, Suomella voi olla haasteita edessään.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola puhui Ylen Aamun erikoislähetyksessä siitä, miten Ukrainan tilanne vaikuttaa Suomeen nyt ja tulevaisuudessa. ”Venäjän tarkoitus on muuttaa eurooppalaista status quota niin, ettei pienemmillä mailla olisi enää samanlaista suvereenia statusta Venäjän rajamailla kuin mihin on totuttu”, Aaltola sanoi Ylen lähetyksessä.

Aaltolan mukaan Venäjä pyrkii takaisin aiempaan suurvalta-asemaansa, ja Venäjä iskee Ukrainaan niin kovaa kuin voi. Venäjä on aloittanut Ukrainan demilitarisoinnin eli aseistariisumisen. ”Venäjän käynnistämä hyökkäys pyrkii tavoitteisiin, jotka Putin toi yöllä esille. Se kohdistuu Ukrainaan, mutta painostaa koko Eurooppaa.”

Suomeen ei kohdistu välitöntä sodan uhkaa

Aaltola sanoi lähetyksessä Venäjän laajimpien vaateiden koskevan Suomeakin. ”Ukrainan tapahtumat vaikuttavat koko Euroopan turvallisuusjärjestykseen. Se vakaus, mistä Suomessa on nautittu, on perustunut tietylle vakausjärjestykselle, jota nyt horjutetaan.”

Koska Venäjän asevoimat ovat tällä hetkellä keskitetty Ukrainaan, Suomen rajoilla on rauhallista. ”Välittömästi Suomeen ei kohdistu mitään sodan uhkaa. Mutta jos Venäjä onnistuu kukistamaan Ukrainan nopeasti ja se saavuttaa tavoitteensa Ukrainassa, totta kai Suomella on silloin haasteita edessä”, Aaltola kommentoi.

Jos Ukraina kukistuu nopeasti, Aaltolan mukaan Venäjä oppii, että sen sotilaallisella voimalla on poliittista käytettävyyttä, eikä tilanne pääty Ukrainaan. ”Pala palalta etenevä strategia on ihan varteenotettava skenaario, ja siksi Suomen kannattaa varautua. Vaikka se näyttäisi nyt epätodennäköiseltä, on pakko ymmärtää, että asiat jotka liittyvät Ukrainaan, vaikuttavat meihin epäsuorasti jo nyt.”

Emme ole kaukana Kiovasta

Suomi on ollut aktiivinen diplomaattisella sektorilla, ja on tehnyt paljon sen eteen, ettei tilanne olisi päässyt eskaloitumaan. Aaltola kommentoi Ylellä, että diplomatian hetki on nyt ohitse. ”Suomi yritti hakea diplomaattista ratkaisua, mutta Venäjä ei ollut siihen halukas, ja jatkossa se vaikuttaa Suomen ja Venäjän suhteeseen hyvinkin paljon.”

Aaltolan mukaan Eurooppa on valitettavasti jälleen kerran maailman tulenarin alue, ja Suomen on oltava mukana läntisessä yhtenäisyydessä oman turvallisuutensa takia. ”Helsingissä pitää olla tavattoman hereillä, emme ole kovin kaukana Kiovasta. Päät on syytä pitää kylmänä, mutta paniikkiin ei ole syytä, koska siitä ei ole mitään hyötyä.”