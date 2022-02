Lumi sekoitti liikenteen: VR:llä lukuisia myöhästymisiä ja junavuoroja korvattu, Tampereen seudulla linja-autoilla peruutuksia

Junalla tai bussilla liikkuvien kannattaa tiistaina varautua isoihin viivästyksiin.

Lunta on Tampereella tänä talvena reilusti. Esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen mittausasemalla Härmälässä lumensyvyys oli tiistaina 58 senttiä. Tampereen Näsijärvenkadulla oli luminen ajosää helmikuun alussa 2022.

Aamulehti

Viime yön lumisade on aiheuttanut runsaasti ongelmia liikenteessä. Junaliikenteessä on tiistaina ollut lukuisia viivästyksiä ja Tampereen seudun joukkoliikenteen bussivuoroja on peruttu.

Lähi- ja kaukojunille on tänään odotettavissa isoja viivästyksiä Etelä-Suomen alueella lumisateen takia, kertoo VR. Päivän aikana jotkut vuorot ovat olleet jopa yli puolitoista tuntia myöhässä, joitain vuoroja on peruttu tai korvattu linja-autoilla.

”Lumisateet ovat aiheuttaneet haasteita junien matkanteolle ja tämän päivän aikana kannattaa sekä lähi- että kaukoliikenteessä matkustajien varautua myöhästymisiin”, kertoo viestinnän asiantuntija Julia Stolt VR:ltä.

”Myös junakalustoon voi tulla jonkin verran vaihdoksia, jotta ehditään puhdistaa kalustoa lumesta ja jäästä.”

Muun muassa vuoroja Helsingistä Kuopioon, Vaasaan, Joensuuhun, Ouluun ja Pieksämäelle on myöhästynyt. Myös junavuoro Tampereelta Helsinkiin myöhästyi aamulla noin tunnilla. Ajantasaisia tietoja junaliikenteestä voi seurata VR:n verkkosivuilta.

Myös Tampereen seudun joukkoliikenne on tiedottanut Twitterissä useiden vuorojen peruuntumisesta tiistaina.