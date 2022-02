Hallitus kertoo työllisyystoimista: Opintotuen tulorajoja korotetaan pysyvästi – Suora lähetys jatkuu

Jo pitkään on ennakoitu, että yksi uusista toimista on ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehdon uudistaminen eli niin sanottu euroistaminen.

Hallitus on päässyt sopuun työllisyystoimista, joiden on määrä vahvistaa julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoo toimista tiedotustilaisuudessa kello 16.15. HS näyttää sen suorassa lähetyksessä.

Hallituksen tavoitteena on tehdä päätöksiä, joilla voidaan saavuttaa arviolta 80 000 lisätyöllistä ja 75 prosentin työllisyysaste vuosikymmenen puoliväliin mennessä.

Jo pitkään on ennakoitu, että yksi uusista toimista on ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehdon uudistaminen eli niin sanottu euroistaminen.

Työssäoloehdon täyttäminen on edellytys ansiosidonnaisen saamiselle. Nykyisin työssäoloehtoon luetaan viikot, joina henkilö on tehnyt vähintään 18 työtuntia. Vastaisuudessa työssäoloehtoa kertyisi, jos tietyllä ajanjaksolla palkka on täyttänyt edellytetyn vähimmäisvaatimuksen.

Uudistus kiristäisi työssäoloehtoa hieman, minkä vuoksi se pienentäisi työttömyysturvan kuluja ja lisäisi työllisyyttä.

Hallitus päätti euroistamisesta

Toimet vahvistavat julkista talousta väh. 110 miljoonalla eurolla. Työllisyysvaikutukset ovat noin 5100.

Ensinnäkin hallitus päätti työttömyysturvan euroistamista. Työttömyysturvan työssäoloehdon uudistaminen eli niin sanottu euroistaminen tarkoittaa sitä, että työssäoloehto täyttyy työtuntien sijaan tulojen perusteella.

Työssäoloehdon täyttäminen on edellytys ansiosidonnaisen saamiselle. Nykyisin työssäoloehtoon luetaan viikot, joina henkilö on tehnyt vähintään 18 työtuntia. Vastaisuudessa työssäoloehtoa kertyisi, jos tietyllä ajanjaksolla palkka on täyttänyt edellytetyn vähimmäisvaatimuksen.

Tämän toimen työllisyysvaikutus on 1500 työllistä, julkista taloutta ehdotus vahvistaa 54 miljoonalla eurolla.

Opintotuen tuloraja pysyy korotettuna

Opintotuen tulorajoja korotetaan pysyvästi. Aiemmin on sovittu määräaikaisesta korotuksesta kuluvalle vuodelle.

Tulorajan korottamisella halutaan lisätä kiinnittymisestä työelämään ja opiskelijat tulevat apuun työllisyystilanteeseen, Haatainen sanoo.