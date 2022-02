Halla-aho avasi Venäjään ja Natoon liittyviä ajatuksiaan myös Facebook-kirjoituksessa tiistaina. ”Venäjän tavoitteet naapuriensa suhteen eivät kuitenkaan ole legitiimejä, eikä niistä siksi voi tehdä kestäviä ja oikeudenmukaisia kompromisseja”, hän kirjoitti.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan johtoon todennäköisesti nouseva kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps.) vakuutti Twitterissä keskiviikkona, että Suomen eduskunta ja perussuomalaiset tukee Ukrainan koskemattomuutta, oikeutta itsepuolustukseen ja oikeutta päättää itse liittymisestään kansainvälisiin järjestöihin.

Halla-aho julkaisi ukrainankielisen twiitin, joka oli osoitettu muun muassa Suomen Ukrainan-suurlähettiläälle Olga Dibrovalle.

Vakuuttelun ja ulkoasiainvaliokunnan johtajan vaihtumisen taustalla on Mika Niikon (ps.) tiistainen twiitti, jonka saaman laajan arvosteluryöpyn jälkeen Niikko ilmoitti tiistai-iltana eroavansa ulkoasiainvaliokunnan johdosta.

Niikko ehdotti, että Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tai jonkun muun pitäisi nyt ”astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity Natoon”.

Venäjä on vaatinut, että Natoon ei liittyisi uusia maita Itä-Euroopasta, Ukraina mukaan lukien. Se on kasannut huomattavan määrän joukkoja Ukrainan rajalle, minkä seurauksena sodan uhka Euroopassa on kasvanut.

Yhdysvallat ja Nato eivät ole antaneet lupauksia Naton leviämisen pysähtymisestä.

Myös Suomi on korostanut, että se säilyttää mahdollisuutensa hakea Nato-jäsenyyttä.

Tiistaina Halla-aho kirjoitti myös Facebookissa laajasti omista näkemyksistään liittyen Ukrainaan, Venäjään ja jännitteisiin Euroopassa.

Hän totesi yleisenä periaatteena muun muassa, että diplomatia on mielekästä vain, jos kummankin osapuolen tavoitteet ja vaatimukset ovat jollakin tavalla legitiimejä ja jos niistä voidaan saavuttaa kompromissi, jonka kanssa kumpikin osapuoli voi elää.

”Venäjän tavoitteet naapuriensa suhteen eivät kuitenkaan ole legitiimejä, eikä niistä siksi voi tehdä kestäviä ja oikeudenmukaisia kompromisseja”, hän kirjoitti.

”Kukaan ei uhkaa Venäjää sotilaallisesti, eikä Venäjä siksi voi sinänsä oikeutettuihin turvallisuusintresseihinsä nojaten vaatia naapurimaitaan alistumaan venäläiseen hegemoniaan tai rajoittamaan omaa ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintavapauttaan”, Halla-aho jatkoi.

Halla-ahon näkemyksen mukaan Ukrainan tapauksessa ei ole olemassa ratkaisua, joka sekä tyydyttäisi Venäjää että olisi hyväksyttävissä sen enempää Ukrainan oikeutettujen intressien kuin kansainvälisen oikeuden periaatteidenkaan kannalta.

”Siksi neuvotteleminen on joko turhaa tai täysin moraalitonta.”

Venäjälle on Halla-ahon mielestä luotava vahva intressi olla hyökkäämättä Ukrainaan tai muuallekaan. Hyökkäämisen kynnys on siis nostettava mahdollisimman korkeaksi.

Hänen mukaansa ei ole realistista olettaa, että Ukraina pääsisi lähiaikoina Naton jäseneksi tai että Nato tai Yhdysvallat ryhtyisivät sotaan Ukrainan puolustamiseksi.

Hänen mielestään sen sijaan ”realistista ja tehokasta” olisi auttaa Ukrainaa asetoimituksilla.

Nato-keskusteluun Halla-aho osallistuu kirjoittamalla, että on ”tavattoman naiivia” vastustaa jäsenyyttä sillä perusteella, ettei Suomea uhkaa mikään tai että jäsenyys saisi Venäjän kokemaan Suomen uhkaksi itselleen.

Toisaalta hän pitää sinisilmäisenä myös sitä, että Suomi voisi mennä Natoon milloin tahansa sille sattuu sopimaan.

”’Nato-optio tällä tavoin ymmärrettynä on itsepetosta, ja siitä puhuminen on vain vakiintunut tapa olla sanomatta juuta tai jaata itse asiaan.”

Halla-aho ei itsekään ota asiaan kantaa kirjoituksessaan.

”Ja oltiinpa Nato-jäsenyydestä periaatteen tasolla mitä mieltä tahansa, näinä yhteiskunnallisen polarisaation, disinformaation ja hybridivaikuttamisen aikoina jäsenyysprosessi olisi sisäpoliittinen painajainen”, hän toteaa.

Halla-aho pitää Venäjältä muuttaneita kaksoiskansalaisia Venäjälle intressinä, jota sille voi tulla kiusaus ryhtyä suojelemaan. Hänen mielestään tällaisten intressien syntyminen tulisi estää.

Halla-aho vastustaa myös venäläisten maakauppoja, Ottawan maamiinasopimukseen liittymistä ja energiariippuvuutta Venäjästä.