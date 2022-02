Tammikuu oli edellisvuotta tipattomampi – etenkin punaviinien myynti Alkossa laski

Roseeviinien ja kuohuviinien menekin kasvu jatkuu.

Helsinki

Alkon litramyynti laski tammikuussa verrattuna viime vuoden tammikuuhun. Myynti oli 5,3 miljoonaa litraa, mikä on 3,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myynti oli kuitenkin korkeammalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa, sillä tammikuussa 2020 myynti oli alle 5,1 miljoonaa litraa.

Punaviineissä litramyynti laski 5,6 prosenttia edellisvuodesta. Valkoviineissä laskua oli 1,3 prosenttia, panimotuotteissa 2,4 prosenttia ja väkevissä 3,6 prosenttia.

Laskutrendistä poikkesivat jo pitkään nousukiidossa olleet roseeviinit, joiden myynti kasvoi 4,4 prosenttia. Kuohuviinien myynti kasvoi prosentin verran ja juomasekoitusten kuten lonkeroiden myynti kasvoi vajaan prosentin.

Tammikuun on perinteisesti vuoden hiljaisinta sesonkia Alkolle. Kuukauden osuus vuoden kokonaismyynnistä on tavallisesti noin 6 prosenttia, kun keskimääräinen kuukausi on hieman yli 8 prosentin tasolla.

”Pitkä juhlakausi päättyy ja palataan taas arkeen. Moni pohtii elämäntapojaan vuoden alussa uusiksi, ja tipaton tammikuu on monelle perinne”, Alkon vastuullispäällikkö Marja Aho sanoo tiedotteessa.

Alkon mukaan myyntitilastoissa näkyy myös se, että vastuullisemmat juomat kiinnostavat kuluttajia yhä enemmän. Tammikuussa Alkon Vihreä valinta -tuotteiden myynti kasvoi lähes 34 prosenttia.

Tuotteen ekologisuudelle on itse juomatuotannon ohella merkitystä myös pakkauksella. Mitä kevyempi ja kierrätettävämpi pakkaus on, sitä pienemmät ovat sen ilmastovaikutukset. Suurimmat päästöt ja ilmastovaikutukset juomalitraa kohden ovat lasipullolla ja pienimmät hanapakkauksella.