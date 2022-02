Perussuomalaisten Purra: Mika Niikko päätti erostaan itse

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan eduskunnan ulkoasian­valiokunnan puheenjohtajan Mika Niikon ero oli tämän oma päätös. Purra kommentoi Niikon eroa tiistai-iltana.

Purra kiitteli päätöstä ja sanoo pitävänsä sitä hyvänä vastuunkantona. Puolueen sisältä oli tullut paljon negatiivista palautetta Niikon eroon johtaneesta tviitistä, Purra sanoo.

”Hän itse päätyi tähän, ja minun mielestäni se oli varsin hyvää vastuunkantoa. Virhe oli tapahtunut, ja sen korjaaminen ei enää onnistunut”, Purra kertoo.

”Luonnollisesti puolueen puheenjohtajana keskustelin hänen kanssaan ja kerroin, minkälaista viestiä olen saanut puolueesta. Hyvin paljon on tullut negatiivista palautetta tästä viestistä puolueen sisällä. Silloin kun omasta puolueesta tulee viestiä, että virhe on tapahtunut, niin on hyvä, että siihen suoraselkäisesti vastataan. Mutta itse hän on tähän päätökseen tullut", Purra sanoo.

Puolueen nuortenjärjestö Perussuomalainen Nuoriso vaati aiemmin tiistaina, että Niikon on erottava ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajuudesta.