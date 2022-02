Mika Niikko luopuu ulkoasiainvaliokunnan johtajan tehtävästä

Mika Niikko ilmoitti asiasta tiistai-iltana.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) kertoo luopuvansa valiokunnan puheenjohtajan paikasta kohua herättäneen tviittinsä vuoksi. Hän myöntää tiedotteessaan, että tviitti oli huolimattomasti muotoiltu.

”Huolimattoman tviittini vuoksi eroan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä huomisen valiokunnan kokouksen yhteydessä ja jätän paikan eduskuntaryhmämme täytettäväksi”, hän kirjoittaa tiedotteessaan.

Niikon mukaan on itsestään selvää, että hän puolustaa Ukrainan suvereniteettia ja Suomen ulkopoliittista linjaa. Hän sanoo, että jokaisella maalla on itsenäinen oikeus päättää, hakeeko Nato-jäsenyyttä vai ei.

”Pohjimmainen huoleni on, onnistutaanko täysimittainen sota välttämään diplomatialla.”

Niikon tviitti herätti tuoreeltaan tyrmistystä. Tviitissään Niikko muun muassa kirjoitti, että nyt pitäisi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tai jonkun muun "astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity Natoon".

Myöhemmin hän poisti tviitin. Nato-tviitti ehti saada kuitenkin huomiota, ja Niikkoa arvosteltiin sen julkaisemisesta valtiopäivien avauskeskustelussa tiistaina. Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan Niikon poistama tviitti ei ollut perussuomalaisten linjan mukainen.

”Se ei välttämättä ollut aivan osuvin tviitti, mutta toki ihmisillä turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on oikeus esittää mielipiteitä”, Purra sanoi toimittajille päivällä eduskunnassa. ”Perussuomalaisten linjan mukaan kaikilla suvereeneilla valtioilla on oikeus itse päättää omista turvallisuuspoliittisista valinnoista. Me tietenkin tuemme Ukrainan koskemattomuutta ja toivomme, että länsi pysyy tässä yhtenäisenä.”