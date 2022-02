Mika Niikon twiitti Ukrainasta ja Natosta herätti arvostelua – Perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsittelee asiaa torstaina

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan hän ei pysty vielä kommentoimaan sitä, vaikuttavatko Niikon twiitit hänen asemaansa ulkoasiain­valiokunnan puheen­johtajana. ”Tällaisia asioita kommentoidaan sitten eduskunta­ryhmässä.”

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) julkaisi twiitin, joka on herättänyt keskustelua poistamisestaan huolimatta.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) ehdotti Twitterissä tiistaina, että Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tai jonkun muun pitäisi nyt ”astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity Natoon”.

”Muutoin neuvottelut ei onnistuneet Venäjän näkökulmasta ja seuraukset on karmivat. Eikö lännestä löydy yhtä viisasta päämiestä joka Venäjän tuntee?”

Niikko on sittemmin poistanut twiitin, mutta se ehti herättää laajaa ihmetystä ja arvostelua. Niikko julkaisi myöhemmin uuden, selittävän twiitin:

”Ei kyse ole kenenkään myymisestä. Toki Ukrainalla kuten myös Suomella on oikeus hakea Naton jäseneksi, mutta realiteettia ei vaan Ukrainalla ole olemassa pitkää aikaan ja sen ääneen sanominen tuntuu olevan aika vaikeaa kaikille.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi Niikon viestittelyä Helsingin Sanomille tiistaina aamupäivällä. Purra ei ollut nähnyt vielä Niikon twiittejä eikä ollut keskustellut hänen kanssaan niistä.

”Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan ei tietenkään kannata tällaisia asioita mennä Twitteriin laittamaan. Hänen on syytä edustaa näissä asioissa Suomen linjaa, ja Suomen linjaan kuuluu se, että kaikilla itsenäisillä valtioilla on oikeus päättää omista turvallisuuspoliittisista valinnoistaan”, Purra sanoi.

”Ylipäätään tiedämme, että tällaisissa keskusteluissa pidättyväisyys on hyvästä. Ja silloinkin kun tekee mielestään jonkinlaisia reaalipoliittisia analyysejä, niitä ei välttämättä tuollaisessa asemassa varsinkaan kannata julkisuuteen päästää.”

Purran mukaan hän ei pysty vielä kommentoimaan sitä, vaikuttavatko Niikon twiitit hänen asemaansa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana.

”Tällaisia asioita kommentoidaan sitten eduskuntaryhmässä.”

Tapahtunutta on kommentoinut esimerkiksi puolustusvaliokunnan jäsen Joonas Könttä (kesk.), joka kuvasi Niikon twiittiä ”käsittämättömän ajattelemattomaksi ja varomattomaksi”.

”Suomen kanta on selvä ja ääneenlausuttu useasti. Kaikilla itsenäisillä valtioilla on oikeus tehdä omat turvallisuusratkaisunsa. Ei ole Suomen tehtävä neuvoa, miten muut valtiot nämä ratkaisunsa tekevät”, hän totesi tiedotteessa.

Niikko kertoi STT:lle viestin olleen epätarkasti ilmaistu, ja hän täsmensi näkemystään myöhemmin.

”Toki olen sitä mieltä että jokainen itsenäinen valtio on vapaa hakemaan Nato-jäsenyyttä. Tällä hetkellä Ukrainan Nato-jäsenyys ei ymmärtääkseni ole realistinen. Jännitteiden lieventämiseksi vuoropuhelun jatkaminen ja uhittelun vähentäminen on tärkeää”, Niikko kirjoitti.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo, että asiaa käsitellään puolueen eduskuntaryhmässä näillä näkymin torstaina.

”Se twiitti oli harkitsematon ja eduskuntaryhmä siitä varmasti keskustelee.”

”Siinä on toisaalta kysymys vain lyhyestä twiitistä, jonka hän nopeasti poisti, mutta toisaalta kyse on siitä, että hän ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana kantaa itse tietysti vastuuta siitä, jos hän mokaa.”

TAVIO kertoi, että Niikko oli laittanut hänelle viestin siitä, että oli poistanut alkuperäisen twiitin ja että oli yrittänyt kertoa uudella twiitillä, mitä hän oli tarkoittanut.

Tavion mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kokoukset ovat torstaisin, eikä ryhmää ehditä kutsua huomiseksi koolle.

”Hän saa sitten kertoa, mikä meni vikaan. Lähtökohtaisesti ymmärsin, että siinä oli jokin hänen erehdyksensä.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasivat maanantaina Moskovassa.

Venäjä on vaatinut, että Natoon ei liittyisi uusia maita Itä-Euroopasta, Ukraina mukaan lukien. Se on kasannut huomattavan määrän joukkoja Ukrainan rajalle, minkä seurauksena sodan uhka Euroopassa on kasvanut.

Yhdysvallat ja Nato eivät ole antaneet lupauksia Naton leviämisen pysähtymisestä.

Myös Suomi on korostanut, että se säilyttää mahdollisuutensa hakea Nato-jäsenyyttä.

Päivitys 8.2. kello 12.54: Lisätty Ville Tavion osuus.