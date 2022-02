Koronarajoituksia vastustava mielenosoitus uhkaa tukkia ainakin Mannerheimintien Helsingissä – Aamulehti seuraa

Mielenosoitus saattaa häiritä niin autolla, bussilla kuin raitiovaunulla liikkuvia mahdollisesti myös Helsingin keskustan ulkopuolella perjantai-iltana.

Ensimmäiset ajoneuvokokoonpanot ovat lähteneet kohti Helsinkiä, jossa järjestetään perjantaina iltakuudelta koronarajoituksia ja -toimenpiteitä vastustava mielenosoitus.

Poliisi kertoi perjantaina puolenpäivän jälkeen tehneensä havaintoja eri puolilta Suomea ajoneuvokokoonpanoista, joiden se arvelee olevan matkalla mielenosoitukseen.

Ylikomisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista sanoo, että vielä ei ole selvillä, osallistuvatko autoilijat lainmukaiseen mielenosoitukseen Kansalaistorilla vai tulevatko he tukkimaan keskustan katuja.

”Ilmeisesti raskaita ajoneuvoja ei ole ollut juurikaan mukana. Enemmän on ollut henkilö- ja pakettiautokalustoa. Joistakin raskaista ajoneuvoista on ollut havaintoja.”

Heinosen mukaan pahimmat pelot laittomaan mielenosoitukseen osallistuvien määrästä eivät näytä olevan toteutumassa.

”Esimerkiksi Oulun suunnalta viitisentoista ajoneuvoa olisi lähtenyt tällä teemalla liikkeelle. Järjestäjän toiveissa oli kai odotettu aika paljon suurempaa määrää: sosiaalisen median ryhmissä on ollut kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka ovat osoittaneet mielenkiintoa mielenosoitusta kohtaan”, Heinonen sanoo.

Ilmoituksen mielenosoituksesta poliisille on tehnyt Convoy Finland 2022 -niminen ryhmä. Se ei ole rekisteröity yhteisö, jolla olisi esimerkiksi puheenjohtajan kautta selvää edustajaa.

”Poliisin näkökulmasta tässä on yhteyshenkilönä yksittäinen henkilö, mutta me emme näiden henkilöiden nimiä anna tietoon. Meidän tulkinnan mukaan ne kertovat poliittisesta kannasta ja ovat siten viranomaistoiminnassa salassa pidettävää tietoa”, Heinonen sanoo.

Poliisille on ilmoitettu, että osana mielenosoitusta aiotaan tukkia liikennettä Helsingin keskustassa. Miten laajalla alueella pitää varautua mahdollisiin liikenneongelmiin?

”Mannerheimintie on keskeisesti mainittu. Jos poikittaisliikennettä on keskustan läpi tarkoitus ajaa, siihen on ainakin hyvä varautua. Kun lumisadettakin saattaa olla tulossa, se voi aiheuttaa kerrannaisvaikutuksina ruuhkautumista laajemmallakin alueella.”

Heinonen kehottaa harkitsemaan oman auton käyttöä, jos Helsingin keskustaan on asiaa. Mielenosoitus saattaa häiritä myös raitiovaunuliikennettä, vaikka järjestäjä on ilmaissut, että raitiovaunukiskot pidetään auki hälytysajoneuvojen vuoksi.

”Siihen liittyy omia epävarmuustekijöitään. Kannattaa vähintään varata ylimääräistä aikaa.”

Eduskunnan turvallisuuspäällikkö Tiina Ranta ei kommentoi, miten eduskunnassa on varauduttu mielenosoitukseen.

”Linjamme on, että emme turvallisuusosastona lausu tästä. Emme voi kommentoida yksittäisiä toimia”, Ranta sanoo.

Myöskään ylikomisario Heinonen ei kerro, miten poliisi on valmistautunut tapahtumaan.