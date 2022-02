Lääkäritaustainen Aki Lindén tunnetaan Sdp:n sote-osaajana.

HALLITUKSEN perhe- ja peruspalveluministeri vaihtui perjantaina. Uudeksi perhe- ja peruspalveluministeriksi nimitettiin kansanedustaja Aki Lindén (sd), kun nykyinen ministeri Krista Kiuru (sd) jäi perhevapaalle.

Ministerivaihdos tapahtui iltapäivällä presidentin esittelyssä valtioneuvoston linnassa. Perhe- ja peruspalveluministeri on ollut keskeisessä roolissa Suomen koronatoimien johtamisessa.

Kiurun on määrä palata tehtävään syyskuussa. Lindénin pesti olisi näin ollen reilun puolen vuoden mittainen.

Lindén, 69, on ensimmäisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Hän eläköityi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtajan tehtävästä vuoden 2018 päätteeksi. Ennen Husia hän johti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä vuosina 2001–2010.

Taustansa myötä Lindén tunnetaan puolueensa sote-osaajana. Hän on opiskellut lääketieteen lisensiaatin ja valtiotieteen maisterin tutkinnot.

Tammikuun aluevaaleissa Lindén herätti huomiota saamalla toiseksi eniten ääniä Suomessa. Hän jäi toisen turkulaisen, opetusministeri Li Anderssonin (vas) taakse vajaalla sadalla äänellä.

Lindén saa perhe- ja peruspalveluministerinä hoidettavakseen esimerkiksi koronatoimia, sote-uudistuksen käytännön toteutuksen valvonnan sekä hoitotakuuta koskevan lakiuudistuksen saattamisen eduskuntaan. Hän ottaa myös vetovastuun hallituksen koronaministeri­työryhmästä.

Lindén on julistautunut vannoutuneeksi omalääkärimallin kannattajaksi. Demokraatti-lehden haastattelussa Lindén sanoo, että hän aikoo ajaa asiaa myös perhe- ja peruspalveluministerinä.

”Ehdottomasti ajan. Se on minulla niin näkyvästi ollut esillä. Ilman muuta teen kaiken voitavani sen eteen”, Lindén sanoi Demokraatille.

Lindén haluaisi myös lisätä tehohoitopaikkojen määrää Suomessa, sillä Suomi jää tässä suhteessa jälkeen eurooppalaisessa vertailussa. Hänen mukaansa Suomeen tulisi seuraavan viiden vuoden aikana saada sata tehohoitopaikkaa lisää.

Lindén pyrki Sdp:n varapuheenjohtajaksi ja puoluevaltuuston puheenjohtajaksi edellisessä puoluekokouksessa kesällä 2020, muttei tullut valituksi kumpaankaan tehtävään.

Sdp:n jäsen Lindén on ollut vuodesta 1994 alkaen. Hän lähti nuoruudessaan politiikkaan mukaan kommunistisen nuoriso- ja opiskelijaliikkeen kautta.

Eduskunnassa hän on jäsenenä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sekä hallintovaliokunnassa.

Perhe- ja peruspalveluministeri on toinen sosiaali- ja terveysministeriössä toimivista ministereistä. Tehtävä on tällä hallituskaudella ollut erityisen korostunut, sillä siinä on Kiurun voimin sorvattu niin sote-uudistusta kuin koronaepidemian hoitoa.