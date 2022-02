Vuoden ensimmäisellä kyselytunti sujui tutuissa merkeissä: Perussuomalaiset arvosteli hallituksen maahanmuuttolinjauksia ja kokoomus taloudenpitoa

”Miksi haluatte tehdä laittomasta oleskelusta laillista”, Olli Immonen (ps.) kysyi.

Helsinki

Perussuomalaiset ryöpytti hallitusta maahanmuuttopolitiikan linjauksista ja kokoomus ensi vuoden taloudenpidosta vuoden ensimmäisellä kyselytunnilla torstaina. Perussuomalaiset halusi tietää kyselytunnin alkajaisiksi, miksi hallitus esittää, että kielteisen turvapaikkapäätöksen ja karkotuspäätöksen Suomessa saaneet voisivat jatkossa saada oleskeluluvan opiskelupaikan perusteella.

”Esitys romuttaa turvapaikkajärjestelmän, maksaa suomalaisille maltaita ja on moraaliton. Miksi haluatte tehdä laittomasta oleskelusta laillista?”, Olli Immonen (ps.) kysyi.

Eduskunta sai keskiviikkona hallituksen esityksen, jonka mukaan kolmannen maan kansalaiselle myönnettäisiin ensimmäinen oleskelulupa opiskelun perusteella suoraan koko tutkinnon tai opintojen suorittamisen keston ajalle, jolloin oleskelulupaa ei ole tarvetta uusia määräajoin.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) vastasi, että henkilö on voinut olla töissä Suomessa, mutta menettänyt työluvan. Esityksen mukaan hän pystyy opiskelijana saamaan oleskeluluvan ilman, että tarvitsee mennä takaisin kotimaahan tekemään uuden lupahakemuksen.

Haatainen myös painotti, että henkilön on pitänyt päästä pääsykokeista läpi ja saada opiskelupaikka.

Ministeri muistutti, että yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja Suomessa väki ikääntyy ja vähenee.

”Kolmansista maista tulevilla pitää olla toimeentuloedellytykset kunnossa, ja sen lisäksi he usein maksavat lukukausimaksut korkeakouluille. Eivät he tänne tule meidän rahoillamme olemaan, mutta toivon että he jäisivät tänne, löytäisivät työpaikan ja heistä tulisi iloisia veronmaksajia.”

”Sopeuttamispäätöksistä tulee vaikeita”

Kokoomukselle puolestaan niin pääministeri Sanna Marin (sd.) kuin valtiovarainministeri Annikka Saarikkokin (kesk.) vakuuttivat, että sovitut sopeutustoimet ja työllisyyspäätökset toteutetaan.

”Talouden sopeuttamispäätöksistä tulee vaikeita, ja niin ne ovat olleet kaikille hallituksille”, Saarikko kuitenkin myönsi.

Myös Venäjän tällä viikolla useille Nato- ja EU-maille lähettämät kirjeet ja niihin vastaaminen herättivät edelleen kysymyksiä kansanedustajissa.