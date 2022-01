Suomalaisia diplomaatteja vakoiltiin kehittyneellä Pegasus-hakkerointiohjelmalla, ulkoministeriö kertoo selvittäneensä tapauksen

Vakoilu on tehty israelilaisen NSO Groupin Pegasus -vakoiluhaittaohjelmalla.

Ulkoministeriö on selvittänyt vakoilutapauksia syksystä lähtien.

Ulkoministeriö kertoi perjantaina selvittäneensä kybervakoilutapauksia, jotka ovat kohdistuneet Suomen ulkomailla työskenteleviin diplomaatteihin. Tapauksia on selvitetty syksystä lähtien.

Vakoilu on tehty israelilaisen NSO Groupin Pegasus -vakoiluhaittaohjelmalla. Ulkoministeriön mukaan kyse on erittäin kehittyneestä vakoiluhaittaohjelmasta, joka on kyetty asentamaan vakoiltavan kännykkään tämän huomaamatta.

”Vakoiluohjelma on voinut mahdollistaa hyvin laajasti puhelimessa olevan tiedon ja sen ominaisuuksien hyväksikäytön”, ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan.

Ulkoministeriön ohjeistusten mukaan puhelimella käsiteltävä tieto voi olla julkista tai korkeimmillaan alimman turvallisuusluokan tasoista tietoa.

Joukko tutkivia journalisteja paljasti kesällä 2021, että NSO Groupin kehittämää Pegasus-ohjelmaa on käytetty kansainvälisesti useiden poliitikkojen, toimittajien, tutkijoiden ja aktivistien matkapuhelinten vakoiluun.

Pegasus-ohjelmaa ovat paljastuneen tietovuodon perusteella käyttäneet ainakin Arabiemiraatit, Azerbaidžan, Bahrain, Intia, Kazakstan, Meksiko, Marokko, Ruanda, Saudi-Arabia ja Unkari.

Pegasus on vakoiluohjelmisto, jolla pystytään hakkeroimaan Iphone- ja Android-laitteita. Sen avulla voidaan muun muassa purkaa viestejä, valokuvia ja sähköposteja, tallentaa puheluita ja aktivoida salaa mikrofoneja. NSO Group on myynyt Pegasusta muun muassa puolustus-, tiedustelu- ja lainvalvonta­viranomaisille ympäri maailman, ja se markkinoi ohjelmistoaan terrorismin ja rikollisuuden vastaiseen työhön.

Lukuisten poliitikkojen, ihmisoikeus­aktivistien, toimittajien ja asianajajien ympäri maailmaa uskotaan voineen joutua vakoilun kohteiksi Pegasuksen vuoksi.

Kun Pegasus on päässyt käyttäjän Android-puhelimeen tai Applen Ios-käyttöjärjestelmällä toimivaan puhelimeen, se voi esimerkiksi kuvata käyttäjäänsä, käynnistää mikrofonin salakuuntelua varten, kopioida viestit ja äänittää puhelut tai seurata käyttäjän sijaintia.

Pegasus saa puhelimeen niin kutsutut pääkäyttäjän oikeudet, jotka ovat laajemmat, kuin laitteen käyttäjällä itsellään. Tämän vuoksi käyttäjän on lähes mahdoton huomata tulleensa hakkeroiduksi.