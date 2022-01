Sdp:n eduskuntaryhmässä on muitakin taitajia. Ilmari Nurmisen mahdollisuudet veivät vaalipiiri ja ystävyys pääministerin kanssa.

Uusi perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) Hän joutuu hyppäämään liikkuvaan koronajunaan, mutta puolueväki uskoo, että se sujuu häneltä hyvin.

Veikkaus olisi kannattanut. Sdp:n puoluevaltuusto valitsi odotetusti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) vanhempainvapaan sijaiseksi ensimmäisen kauden kansanedustaja Aki Lindénin Varsinais-Suomesta.

Hänen vahvuutensa on pitkä kokemus sote-alalta. Sote-uudistuksen hän tuntee sekä oikein- että väärinpäin. Lääkäritaustainen Lindén on ollut 1970-luvulta lähtien alan eri tehtävissä.

Lindén on johtanut kahta suurta sairaanhoitopiiriä. Takana ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajuus sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajuus.

Sdp:n eduskuntaryhmässä sote-osaamista olisi ollut toki enemmänkin. On sanottu, että se on pitkälti kolmen miehen, eli Lindénin, kansanedustaja, Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ilmari Nurmisen sekä kansanedustaja Kim Bergin käsissä. Toki myös kansanedustaja Kristiina Salosen asiantuntemusta arvostetaan.

Nurmisen valinta ei tullut kysymykseen, sillä pääministeri Sanna Marin (sd.) on Nurmisen ohella Pirkanmaalta. Toinen syy on pääministeri ja Nurmisen ystävyys. Valinta olisi näyttänyt vähintäänkin oudolta.

Lindén on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Se ei ole meriitti, kun haetaan uutta ministeriä. Yleensä ministerikastiin on noussut puolueen pitkäaikaisempia vaikuttajia.

Toisaalta vaa’assa painaa asiantuntemus. Sitä koronakriisin hoito vaatii. Ministeri on kyettävä hyppäämään liikkuvaan junaan. Sdp:n lähteistä uskotaan, että uusi ministeri solahtaa pestiinsä helposti.

Yksi askarruttava asia on ollut se, että Kiuru on vetänyt hallituksen koronanyrkkiä, eikä pääministeri Marin. Tästä kulmasta oppositio on tykittänyt Marinia useaan otteeseen.

Lähteiden mukaan asetelmat voivat pysyä ennallaan.

”En hämmästelisi yhtään, jos Lindén alkaisi vetää koronanyrkkiä helposti. Jos on vetänyt kahta isoa sairaanhoitopiiriä, niin kaiketi tämäkin onnistuu. Tuskin Marin haluaa haalia itselleen yhtään lisää tehtäviä, varsinkin, kun oppositio on niitä tyrkyttänyt”, sisäpiiriläinen muotoilee.

Lindéniä kuvaillaan tarmokkaaksi, joka tekee mielellään itse niitäkin hommia, joita yleensä tekevät avustajat. Hän on ahkera somettaja ja lääkäriksi hänen kirjoitustaitojaan pidetään yllättävän hyvinä. Eduskunnan suuressa salissa puheenvuoroja riittää samoin kuin ryhmäkokouksissa. Osa moittii häntä liiankin pitkistä puheenvuoroista.

Kun viime hallituskaudella sote-uudistusta yritettiin saada maaliin Juha Sipilän pääministerikaudella, niin Lindén teki töitä olan, jotta se ei onnistuisi. Hän on itse todennutkin tehneensä 829 päivää työtä soten kumoamiseksi. Sote kaatui. Lindén paheksui muiden demarien tavoin valinnanvapautta. Nyt tällä hallituskaudella rustattu malli kelpasi.

Tuoreen ministerin kerrotaan kuuluneen nuoruudestaan taistolaisiin Turussa. Sdp:n riveihin hän liittyi 1990-luvulla. Hänellä on suvun puolesta lääkäritaustaa. Muun muassa hänen isoisänsä kerrotaan olleen Suomen armeijan ylilääkäri, lääkintäkenraalimajuri Väinö Lindén.

Pieneksi mustetahraksi voidaan kutsua julkisuudessa olleita tietoja, jotka liittyvät Husin tekemiin kilpailutuksiin. Aiemmin uutisoitiin, että Hus oli jättänyt kilpailuttamatta useiden miljoonien hankinnat. Sittemmin toimitusjohtaja kertoi, että kaikkiaan 96–98 prosenttia Husin hankinnoista on tehty asianmukaisesti.

Lindén on nyt 69-vuotias. Viime sunnuntain aluevaaleissa hän oli yksi ääniharavista.

Krista Kiurun oli määrä jäädä maaliskuussa vanhempainvapaalle, kun hänen esikoisensa syntyy. Kiuru kertoi keskiviikkona, että hänen tiistaina alkanut sairauslomansa jatkuu lääkärin määräyksestä. Kiuru onkin jäämässä aiemmin äitiysvapaalle kuin mitä luultiin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.