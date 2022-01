Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön terveyspalveluja voi käyttää, vaikka terveydenhoitomaksua ei maksaisikaan. Silloin on syytä varautua siihen, että maksu kuitataan huhtikuun opintorahasta tai siirretään ulosottoon.

Kelan tietojen mukaan 152 500 opiskelijaa oli 27. tammikuuta mennessä maksanut opiskelijoiden kevätlukukauden terveydenhoitomaksun. Maksuvelvollisia opiskelijoita on Suomessa noin 260 000 eli maksu oli yhä maksamatta yli sadalta tuhannelta opiskelijalta.

”Nyt alkaa olla viimeiset hetket maksaa maksu”, Kelan tiimipäällikkö Emmi Lehtonen muistuttaa.

Lehtosta maksamattomien suuri määrä huolestuttaa. Tammikuussa maksusta muistuttavia tiedotekirjeitä on lähetetty niille, jotka eivät vielä ole maksua maksaneet, huomattavasti enemmän kuin viime vuonna.

Tammikuussa 2021 tiedotekirjeitä lähetettiin 164 000 opiskelijalle. Syyskuussa kirjeen sai noin 130 000 opiskelijaa. ”Nyt näitä tiedotekirjeitä on lähtenyt matkaan 210 000 kappaletta”, Lehtonen kertoo. ”Se on merkittävästi enemmän kuin viime syksynä, vaikka maksuvelvollisia on suurin piirtein saman verran.”

Mikä? Terveydenhoitomaksu Terveydenhoitomaksun maksuvelvollisia ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen läsnä oleviksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat. Maksu on 38,50 euroa lukukaudessa. Se täytyy maksaa Kelalle sekä kevät- että syyslukukaudelta oma-aloitteisesti. Tammikuussa voi maksaa sekä kevät- että syyslukukauden 2022 maksun. Kevätlukukauden eräpäivä on 31. tammikuuta. Jos ilmoittaudut kevätlukukaudelle 1. helmikuuta tai sen jälkeen, eräpäivä on 31. heinäkuuta. Jos haet maksuun perustoimeentulotukea, maksa aina vain yhtä lukukautta koskeva maksu kerrallaan. Terveydenhoitomaksun voi maksaa Oma Kela-palvelussa. Siellä maksun voi maksaa oman verkkopankin kautta. Maksutiedot voi myös tulostaa itselle. Jos sinulla ei ole suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksia, maksun voi maksaa Kelalle tilisiirtona. Maksuyhteystiedot löytyvät Kelan sivuilta.

Lisätään viivästymismaksu

Opiskeluterveydenhuollossa koettiin iso muutos vuoden 2021 alusta, kun ammattikorkeakoulujen opiskelijat siirtyivät yliopisto-opiskelijoiden kanssa samojen palvelujen eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelujen piiriin. Uudistuksen myötä YTHS:n palvelujen piirissä olevien opiskelijoiden määrä kaksinkertaistui.

Jos terveydenhoitomaksu jää maksamatta, opiskelijalle lähetetään maksumuistutus helmi–maaliskuun vaihteessa. Muistutukseen lisätään viiden euron viivästymismaksu. Jos maksu jää maksamatta maksumuistutuksen jälkeen, lasku kuitataan huhtikuun opintorahasta. Läheskään kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan saa opintorahaa.

”Korkeakouluopiskelijoista vain reilu puolet saa opintorahaa. Jos terveydenhoitomaksua ei ole maksukehotuksella maksanut, eikä sitä ole voitu kuitata opintorahasta, sen jälkeen vaihtoehtona on ulosotto.”

Opintorahasta tuhansilta

Kevätlukukaudella 2021 maksuvelvollisia opiskelijoita oli Suomessa 257 000. Heistä pirkanmaalaisia oli noin 28 000. Syyslukukaudella 2021 maksuvelvollisia oli noin 273 000. Heistä pirkanmaalaisia oli noin 30 000.

Kevätlukukaudella 2021 maksumuistutus lähetettiin lähes viidesosalle maksuvelvollisista eli noin 44 000 opiskelijalle. Opintorahasta maksu kuitattiin noin 4 400 opiskelijalta. Ulosottoon maksu meni noin 6 200 opiskelijalla. Pirkanmaalla maksumuistutuksen sai noin 4 000 opiskelijaa eli runsaat 14 prosenttia opiskelijoista.

Syyslukukaudella 2021 maksumuistutuksen sai noin 45 000 opiskelijaa. Heistä pirkanmaalaisia oli noin 4 000. Opintorahasta maksu kuitattiin noin 5 200 opiskelijalta. Ulosottoon meni noin 7 000 opiskelijan maksu.

Voiko YTHS:n palveluja käyttää, jos terveydenhoitomaksu on jäänyt maksamatta?

”Kyllä voi. YTHS tarkastaa vain sen, että opiskelija on läsnä oleva ja on näin ollen oikeutettu sen palveluihin. YTHS ei selvitä sitä, onko maksu maksettu”, Lehtonen vastaa.

”Tähän otettiin tietoinen kanta jo lain valmistelussa. Haluttiin, että mahdollisesta maksukyvyttömyydestä huolimatta palvelua voi silti käyttää. Seuraus maksun maksamatta jättämisestä on maksumuistutukseen liitettävä viiden euron viivästymismaksu ja mahdollinen maksun kuittaus opintorahasta tai maksun ulosotto.”