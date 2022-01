Suomela on ollut kotonaan omaehtoisesti eristäytyneenä perjantaista lähtien, jolloin hän sai tiedon päiväkoti-ikäisen lapsensa sairastumisesta. Lintilä kertoo olevansa oireeton ja jäävänsä etätöihin.

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela on sairastunut koronaan. Hänet kuvattiin vihreiden aluevaalikampanjan avauksessa Helsingissä 21. marraskuuta.

Vihreiden puheenjohtajan sijaisella Iiris Suomelalla sekä elinkeinoministeri Mika Lintilällä (kesk.) on todettu koronavirustartunta.

Suomela teki maanantaina 24.1. kotonaan pikatestin, jonka tulos oli positiivinen. Hän kertoo vointinsa olevan kohtuullisen hyvä ja kannustaa jokaista ottamaan rokotteet.

”Lapsen korona vaikuttaa nyt tarttuneen minuun. Onneksi kumpikin meistä on säästynyt vakavalta taudilta. Omalla kohdalla tämä on varmasti kolmen rokotteen ansiota. Kannustankin jokaista ottamaan täyden rokotesarjan, sillä se on ainoa tapa selättää tämä epidemia”, Suomela korostaa.

Lintilä puolestaan kertoi Twitterissä saaneensa positiivisen koronatuloksen tänään pikatestissä. Hän kertoi olevansa oireeton ja jäävänsä etätöihin.

