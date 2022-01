Aluevaalien suurin yllättäjä oli keskusta. Vaalitulos antaa kipinää, mutta ensi vuoden eduskuntavaaleista ei kannata tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Ne olivat sitten siinä: historian ensimmäiset aluevaalit, joista riittää ruotimista.

Äänestysprosentti jäi alhaiseksi, mitä uumoiltiinkin, mutta ei sentään menty alle 40 prosentin. Äänestysprosentti oli 47,5. Sitä päivitellään, mutta ei viime kuntavaaleissakaan huippuprosenttia nähty. Äänestysvilkkaus oli silloin 55,1 prosenttia.

Vaalien yllättäjä oli keskusta, joka loppumetreille asti taisteli kakkossijasta sdp:n kanssa. Tulos oli 19,2 prosenttia. Se on parempi kuin mitä puolue uskalsi toivoa. Tosin viimeisissä kannatusmittauksissa puolue keräsi vajaan 18 prosentin kannatuksen, mikä ennakoi hyvää tulosta.

Keskustalle tulos on sellaista mannaa, jota se on odottanut. Onhan puolue kyntänyt kannatus­alhossaan lähes koko hallituskauden ajan. Puolueen puheenjohtajakin vaihdettiin pikavauhdilla toiveena saada kannatus nousuun. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut, mutta nyt puheenjohtaja Annika Saarikko voi hyristä tyytyväisyyttään. Tulos antaa tulevaisuuden uskoa, sillä onhan keskustaa maalailtu auringonlaskun puolueeksi.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon hymy oli sunnuntaina leveä, kun aluevaalien ennakkoäänten tulokset julkistettiin. Oikealla puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen.

Keskustan menestyksen takana on se, että se pääsi tekemään vaalityötä omalla kentällään ja ennen kaikkea teemoilla, jotka ovat puolueen peruskauraa.

Perusturva arjen lähipalveluineen on ollut keskustan punainen lanka ja siitä näissä vaaleissa oli kysymys, vaikkakin välillä mentiin bensan hintaan ja Nato-jäsenyyteen.

Tässä mielessä keskusta puhui kilpakumppaninsa eli perussuomalaiset ja vihreät suohon. Näiden vaalien tematiikka oli kokoomuksen, sdp:n ja keskustan käsissä alusta alkaen paljon tukevammin kuin kahden muun.

Joissakin puheenvuoroissa on jo hehkuteltu kolmen suuren puolueen paluuta. Muodostivathan kokoomus, sdp ja keskusta selvän kärkikolmikon. Tilanne oli erilainen kuin viime kuntavaaleissa.

Viime vuosina puoluekartta on muuttunut nopeasti. Kahden kolmen ison puolueen sijasta on alettu puhua keskisuurista puolueista. Aluevaalien kartta heitti asetelmia entiseen asentoon, mutta tuskin pysyvästi. Ensi vuonna on eduskuntavaalit, ja niihin valmistaudutaan täysin erilaisin eväin. Käsiteltävien teemojen kirjo on laaja ja reilussa vuodessa ehtii tapahtua paljon.

Toki aluevaaleilla on jonkinasteista vaikutusta hallitustyöskentelyyn.

Hallitustaipaleen aikana keskusta ja sdp ovat olleet usein napit vastakkain, mutta viime kuntavaaleista lähtien vihreät on alkanut haastaa sdp:tä entistä hanakammin. Metsästrategia oli yksi esimerkki.

Taustalla on vihreiden huoli kannatuksesta. Aluevaaleissa puolue jäi vasemmistoliiton selän taakse keräten 7,4 prosentin kannatusta. Se on surkea. Sdp näyttää imuroivan pääministeri Sanna Marinin (sd.) keulakuvalla myös vasemmistolaisesti ajattelevia äänestäjiä vihreiltä.

Pääministeri, sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin hymyili leveästi demarien aluevaalien vaalivalvojaisissa 23. tammikuuta.

Keskustassa on sittemmin huokaistu helpotuksesta, sillä heillä on sdp:n kanssa ilmastopäätöksissä aika samat askelmerkit. Jos tämä linja pitää, ja jos työllisyys­uudistuksissa edetään, hallitus voi sinnitellä kautensa loppuun.

Vääntäminen alkaa pian, sillä ensi kuussa hallituksen pitäisi sopia työllisyystoimista ja sen jälkeen on vuorossa ilmastoneuvottelut. Tässä kohtaa vihreät voi tai ainakin yrittää panna kampoihin ja lujasti. Kun kannatus laahaa, niin silloin on tehtävä näkyviä temppuja.

Vihreillä on myös ongelma kaksilla rattailla johtamisesta. Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin (vihr.) kerrotaan käytännössä johtavan vihreiden politiikkaa, vaikka puolueen sijaistava puheenjohtaja on Iiris Suomela. Hänen kerrotaan joutuneen sivuraiteelle, koska hallitusviisikossa asioista keskustelee Kari.

Tilanne on hankala. Puheenjohtaja on sivussa hallitustyöskentelystä, mutta hän antaa kasvot vaalitulokselle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran ilme oli aluevaalisunnuntaina vakavampi. Purra aloitti puolueensa puheenjohtajana viime kesänä. Vaalit olivat hänen ensimmäisensä perussuomalaisten puheenjohtajana.

Maanantai aukeni harmaana perussuomalaisille, jotka kokoontuivat kriisikokoukseen huonon aluevaalituloksensa takia. Reilun 11 prosentin kannatuksessa riittää pohtimista.

Kokoomukselle perussuomalaisten puheenjohtajan vaihto viime kesänä oli tervetullut. Uusi puheenjohtaja Riikka Purra ei ole saanut sellaista jalansijaa puolueessa kuin edeltäjänsä Jussi Halla-aho. Niin kauan kuin Purra on heikompi johtaja kuin Halla-aho, kokoomuksella ei ole hätäpäivää.

Perussuomalaiset selittävät tulostaan alhaisella äänestysprosentilla. Toinen tärkeä syy on se, että Purra on keskittynyt korostetusti maahanmuuttopolitiikkaan. Siitä ei näissä vaaleissa puhuttu, mutta eduskuntavaaleissa puhutaan varmasti.