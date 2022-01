Aamulehden Pirkanmaan eduskuntavaalimittaus: sdp ja kokoomus selvästi suosituimmat

Pirkanmaalaisille äänestäjille näyttää olevan lähes yhtä helppoa nimetä suosikkipuolueensa niin alue- kuin eduskuntavaaleihin. Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, voitosta kamppailisivat sdp ja kokoomus. Vihreiden kannatus on pudonnut viime eduskuntavaaleista selvästi.

Puolueiden eduskuntavaalikannatusta Pirkanmaalla mittaava Aamulehden selvitys osoittaa, että sdp ja kokoomus ovat maakunnan selvästi suosituimmat puolueet tällä hetkellä.

Pirkanmaalaisilta kysyttiin Taloustutkimuksen toteuttamassa kyselyssä, mitä puoluetta äänestäisit, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Ykköseksi nousi sdp 23,9 prosentin kannatuksella. Toiseksi ylsi kokoomus 23,4 prosentilla. Eroa on näin ollen vain puoli prosenttiyksikköä, mikä on sama tulos kuin mittauksessa, jossa selviteltiin eri puolueiden kannatusta aluevaaleissa.

Perussuomalaisille mitattiin eduskuntavaaleja käsittelevässä osiossa 17,1 prosentin kannatus. Se on parempi tulos kuin aluevaalimittauksessa. Myös vihreät pärjäisivät paremmin eduskuntavaaleissa, jos ne olisivat nyt. Heitä kannattaisi 9,4 prosenttia. Aluevaaleissa lukema oli vain 8,4.

Tosin lukema on edelleen paljon alhaisempi kuin toteutunut kannatus vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Silloin vihreät imuroi Pirkanmaalta 12,4 prosentin osuuden äänistä.

Jos tuloksia vertaa valtakunnallisiin mittauksiin, niin suurin ero löytyy kärjestä. Ylen kuukausittain tekemien mittausten mukaan kokoomus on ollut jo pitkään ykkösenä, kun on kyselty äänestäjiltä, mitä puoluetta he kannattaisivat, jos eduskuntavaalit olisivat nyt.

Tausta Näin mittaus tehtiin Taloustutkimus Oy haastatteli yli tuhatta ihmistä 7.12.2021–7.1.2022. Tutkimus tehtiin puhelinhaastattelujen ja internetpaneelin yhdistelmänä. Vastaajat edustavat Pirkanmaan äänestysikäistä väestöä, ja virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tässä osiossa mitattiin puolueiden kannatusta eduskuntavaaleissa, jos ne olisivat nyt. Aiemmin on julkaistu osio, jossa mitattiin puolueiden kannatusta tulevissa aluevaaleissa.

Ensi vuonna taas vaalit

Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Juho Rahkonen tulkitsee eduskuntavaalien mittausta niin, että perussuomalaisten ja vihreiden kannattajiin vetoavat selvästi enemmän valtakunnalliset teemat kuin aluevaalien aiheet. Molempien puolueiden kannatus olisi eduskuntavaaleissa noin prosenttiyksikön suurempi kuin aluevaaleissa.

”Useimmilla muilla puolueilla tilanne on päinvastainen, eli ne saavat puolisen prosenttiyksikköä enemmän kannatusta aluevaaleissa kuin eduskuntavaaleissa”.

Eduskuntavaaleja käsittelevässä mittauksessa sekä vihreät että vasemmistoliitto kirivät keskustan ohi. Kun vertaa aluevaalimittaukseen, niin kärjen järjestys muuttuu kolmen suurimman jälkeen. Vihreät olisi neljäntenä, vasemmistoliitto viidentenä ja keskusta vasta kuudentena keräten 8,2 prosentin kannatuksen.

Saadut kannatusluvut perustuvat niiden haastateltavien vastauksiin, jotka ovat kertoneet puoluekantansa. Seuraavat eduskuntavaalit ovat ensi vuoden keväällä.

Aluevaalit kiinnostavat sittenkin?

Sekä alue- että eduskuntavaaleissa niin sanottu nukkuvien puolue nousee merkittäväksi ryhmäksi myös Pirkanmaalla.

En osaa sanoa tai en äänestä -vastaajien joukko on koko lailla samaa luokkaa molemmissa vaaleissa. Aluevaaleissa se on 25,6 ja eduskuntavaaleissa 22,4 prosenttia.

Erikoiseksi tilanteen tekee se, että eduskuntavaalien äänestysvilkkaus on yleensä 70 prosentin luokkaa, kun taas aluevaaleissa pelätään, päästäänkö edes puoleen tästä.

Tutkimusjohtaja Juho Rahkosen mukaan kyselyiden perusteella on yleensä vaikea ennustaa äänestysprosenttia, mutta nyt tehdyn mittauksen perusteella äänestäjille näyttää olevan lähes yhtä helppoa nimetä aluevaalien kuin eduskuntavaalien ykkössuosikki.

”Kiinnostus aluevaaleja kohtaan ei ehkä olekaan niin olematonta kuin pahimmissa kauhuskenaarioissa on epäilty, sillä ainakin pohjaa kiinnostukselle näyttää löytyvän. Puoluekanta löytyy useimmilta.”

Rahkonen jatkaa, että vaaleja edeltävän viikon kampanjointi sekä median toteuttamat vaalitentit ovat avainasemassa, kun vaalikarjaa yritetään paimentaa äänestämään.

Aluevaalien ennakkoäänestys on parhaillaan menossa. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta.