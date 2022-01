Pullon korkin irtoava suukappale aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Lapsille tarkoitettu juomapullo paljastui Ruokaviraston ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testissä vaaralliseksi.

Tukes kertoo asiasta tiistaina lähettämässään tiedotteessa.

Vaaralliseksi todettu juomapullo on malliltaan Zefal Little Z, jonka tilavuus on 350 millilitraa.

Juomapulloa myyneet yritykset ovat vetäneet tuotteen pois myynnistä ja pyytävät pullon ostaneita palauttamaan tuotteen myymälään.

Tukesin mukaan pullolle tehdyssä vetotestissä sen korkin suukappale irtosi, mikä voi aiheuttaa lapselle tukehtumisvaaran.

Ruokavirasto ja Tukes testasivat yhteensä kymmentä erilaista lapsille tarkoitettua juomapulloa. Näistä vaaralliseksi todettiin vain yksi.