Mistä se saapui ja mitä lajia se oikeasti on? ”Poron” seikkailut päättyivät ainakin toistaiseksi onnellisesti, mutta mysteeri ei ratkennut – kuvat

Eläin on jaloitellut ja toipunut omassa rauhassaan Korkeasaaren eläintarhan villieläinsairaalassa.

Lauantaina Helsingistä kiinni otettu ja Korkeasaaren eläintarhaan hoitoon viety poro tai metsäpeura on selvinnyt kriittisestä yöstään. Eläin on ollut jalkeilla ja syönyt, kertoo Korkeasaaren villieläinsairaala Twitterissä.

Korkeasaaren eläintarha tviittasi päivällä, että eläin saa nyt toipua omassa rauhassaan.

Korkeasaareen tuodun eläimen lajinmääritys ei selvinnyt viikonloppuna. Se on todennäköisimmin metsäpeura tai poro, joka tunnetaan myös tunturipeurana.

Eläimen ruokalistalla on ollut muun muassa jäkälää ja kerppuja eli kuivattuja oksanippuja. Eläimen lajin määrityksen puuttuminen ei vaikuta Korkeasaaren mukaan sen hoitoon, koska ruokavalio sopii sekä porolle että metsäpeuralle.

Tältä näytti, kun eläin alkoi heräillä nukutuksestaan olkien keskellä Korkeasaaressa.

Eläimen alkuperä ei ole selvinnyt

Töölönlahdelta Helsingin kaupunginpuutarhan alueelta kiinniotettu eläin oli nälkiintynyt ja huonokuntoinen. Eläin nukutettiin ja se vietiin Korkeasaaren villieläinsairaalaan. Siellä eläin sai lauantaina nesteytystä, kipulääkitystä ja sitä tutkittiin.

Eläimen vointia tarkkaillaan kuitenkin edelleen. Poron tai peuran vasalla oli voimakkaita stressioireita sen jälkeen, kun se otettiin kiinni.

Eläimen alkuperää selvitetään ja dna-testin tulosta odotetaan.

– Emme vielä tiedä, onko kyseessä poro vai metsäpeura. Heikkokuntoisesta eläimestä on asiantuntijankin vaikea sanoa kumpi se on. En ole määrittänyt sitä poroksi. Se on aika huonokuntoinen, nälkiintyneen oloinen ja laiha viime kesän vasa, joka painaa reilut 50 kiloa, Korkeasaaren eläinlääkäri Sanna Sainmaa sanoi lauantaina.

Villieläinsairaalaan tuodaan vuosittain hoitoon noin 1 500 apua tarvitsevaa eläintä. Korkeasaari kertoo Twitterissä, että alalajistaan riippumatta peurat ovat harvinaisimpia hoitoon tuotuja eläimiä.

Hän on hämmentynyt myös siitä, että viime kevään vasa on yksin liikkeellä.

– Sekä poro eli tunturipeura että metsäpeura ovat laumaeläimiä. Tuon ikäisen vasan pitäisi olla vielä vaatimen kanssa.

Poliisilla ei edelleenkään ole tiedossa, mistä eläin on lähtöisin.

Helsingin poliisin Twitterissä 8. tammikuuta 2022 julkistama kuva kiinniotetusta porosta Helsingin kaupunginpuutarhassa. Partio rauhoitteli väsynyttä karkulaista kiinnioton jälkeen.