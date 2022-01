Vakava onnettomuus Konginkankaalla: kaksi kuoli, osallisena rekka ja kolme henkilöautoa – Poliisi: ”Mäki on sama, jossa sattui aiempi tuhoisa onnettomuus”

Neljä ihmistä vietiin sairaalaan Jyväskylään.

Aamulehti

Valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla sattui vakava liikenneonnettomuus kello 12.40 sunnuntaina.

Kaksi Etelä-Suomesta kotoisin olevaa miestä kuoli onnettomuudessa, Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotti iltapäivällä.

Kaikkiaan onnettomuudessa oli osallisena kuusi henkilöä, rekka ja kolme henkilöautoa.

Neljä henkilöä kuljetettiin Jyväskylän keskussairaalaan.

Poliisin mukana onnettomuustilanne alkoi, kun pohjoiseen matkalla ollut auto oli siirtynyt ohituskaistalle ja sen jälkeen ajautunut vastaantulevien kaistalle. Onnettomuuskohdalla ei ole keskikaiteita kaistojen välissä.

Rikoskomisario Kari Aaltio Sisä-Suomen poliisista kertoi Aamulehdelle, että onnettomuudessa menehtyneet miehet olivat ohittamaan lähteneessä autossa.

Onnettomuudessa vaurioituivat myös rekka ja ohittavan auton perässä kulkenut auto.

”Ohitettavan rekan kuljettaja varmaan huomasi tilanteen, ja laittoi liinat kiinni. Sitten rekan perässä tullut auto törmäsi rekkaan”, Aaltio pohtii.

Poliisi tutkii tapahtunutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Nelostie suljettiin onnettomuuden takia liikenteeltä, ja paikalla oli käytössä kiertotie. Tilanne paikalla jatkuu useita tunteja.

Sama mäki

”Tämä tapahtui samassa mäessä, jossa oli aikaisemmin tuhoisa Konginkankaan onnettomuus. Silloin rekka tuli mäkeä alas. Nyt rekka ja ohittaja olivat samassa mäessä menossa ylämäkeen”, Aaltio toteaa.

Tuhoisassa bussionnettomuudessa vuonna 2004 kuoli 23 ihmistä ja loukkaantui 14. Osallisena onnettomuudessa oli bussin lisäksi rekka.

Aaltio ei pidä paikkaa erityisen vaarallisena.

”Ei tämä ole sen vaarallisempi kuin valtatie 4 muutenkaan. Se on hyväkuntoinen ja leveä tie, jossa on paljon liikennettä. Ohituskaistoilla vauhdit kasvavat. En pitäisi huonona, että tuollaisessa paikassa olisi kaiteet, mutta se on tietysti kustannuskysymys”, Aaltio sanoo.

”Poliisina pitäisin parempana, että ohituskaistan ja vastaantulevan kaistan välissä olisi kunnon kaistale ja kaiteet, niin kuin moottoritiellä on vastakkaisten kaistojen välillä. Tietysti se vaatisi tieltä lisää leveyttä”, Aaltio jatkaa.